The Last of Us - Part 1: PC-Features und Hardwareanforderungen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Last of Us - Part 1 ab 84,95 € bei Amazon.de kaufen.

Mit The Last of Us - Part 1 ist bereits seit Anfang September 2022 das Remake des ehemaligen Playstation-3-Exklusivtitels The Last of Us für die Playstation 5 erhältlich. Wie bereits Spider-Man, Horizon Zero Dawn und God of War kommt nun auch dieses Remake für den PC. Der Entwickler hat nun weitere Details zum Spiel veröffentlicht, darunter die Hardware-Anforderungen für konkrete Qualitätsstufen.

Die PC-Version unterstützt neben den Upscaling-Technologien FSR 2.2 (AMD) und DLSS 2 (Nvidia) Ultra-HD-Auflösungen und ultraweite Bildschirmformate wie 21:9 und 32:9. Dazu gesellen sich übliche Grafikeinstellungen wie Texturqualität, der Schatten und der Umgebungsverdeckung. Von Raytracing-Support ist nicht die Rede. Dafür lässt sich die Bildrate im Spiel begrenzen.

Auch der DualShock 4 Controller der PS5 kann per Kabel an den PC angeschlossen werden, inklusive Features wie den Adaptive Triggers. Es werden natürlich auch Maus und Tastatur unterstützt.

Der DLC Left Behind ist direkt enthalten ebenso wie der Fotomodus, der "Endgültiger Tod"-Modus und der sogenannten "Schnelllauf". Für Spieler fallen die minimalen Anforderungen für 30 FPS in 720p recht gering aus, aber wer spielt schon auf 720p? Darüber steigen die Voraussetzungen recht schnell an, wie ihr der folgenden Tabelle entnehmen könnt:



Minimum Empfohlen Performance Ultra Erreichbare FPS und Auflösung 30 FPS bei 720p und niedrigen Einstellungen 60 FPS bei 1080p und

hohen Einstellungen 60 FPS bei 1440p und hohen Einstellungen 60 FPS bei Ultra-HD und Ultra Einstellungen CPU AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i7-4770K AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i7-8700 AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i7-9700K AMD Ryzen 9 5900X

Intel Core i5-12600K GPU Radeon RX 470

Geforce RTX 970

Geforce 1050 Ti Radeon RX5800 XT

Radeon RX6600XT

Geforce RTX 2070 Super

Reforce RTX 3060 Radeon RX 6750XT

Geforce RTX 2080Ti RX 7900 XT (FSR Qualität)

Geforce RTX 4080 RAM 16 GB 16 GB 32 GB 32 GB OS Windows 10 64-bit Build 1909 oder neuer Windows 10 64-bit Build 1909 oder neuer Windows 10 64-bit Build 1909 oder neuer Windows 10 64-bit Build 1909 oder neuer Speicherplatz 100 GB SSD 100 GB SSD 100 GB SSD 100 GB SSD

The Last of Us - Part 1 erscheint am 28. März 2023 auf den Plattformen Steam und Epic Games Store für PC. Wer ohnehin überlegt, eine neue Grafikkarte zu kaufen, kann bei einer aktuellen Aktion von AMD beim Kauf einer Radeon RX 6000 oder RX 7000 oder eines Komplett-PCs mit diesen das Spiel kostenlos dazu enthalten, sofern der Kauf bei einem teilnehmenden Händler und bis zum 15. April 2023 erfolgt; Notebook-Varianten sind nicht teilnahmeberechtigt.