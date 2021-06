Ratchet & Clank Rift Apart – Jörgs Stunde Uncut

Teaser Es geht heiß her in Rift Apart. Eine ganze Stunde hat Jörg in der knuffigen Welt des actionreichen Plattformers verbracht. Hier könnt ihr sie in ihrer Gesamtheit bewundern.

Ratchet & Clank - Rift Apart endlich wieder ein PS5-Exklusivtitel erschienen. Aber nur weil etwas für keine andere Plattform herausgekommen ist muss es ja nicht unbedingt gut sein. Ob das neue Abenteuer des Lombax und seines Roboter-Kumpels also auf Gameplay-Seite überzeugen kann, davon musste sich Jörg selbst überzeugen. In seiner ungeschnittenen ersten Stunde erlebt ihr ihr Sprungversuche, Kampftriumphe und alles dazwischen. Garniert wird das alles mit einer ordentlichen Portion Witz, dieses Mal nicht nur von Jörgs Seite.



