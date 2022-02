PM: Die Aktion „Kritiker-Empfehlungen“ startet im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Kritiker-Empfehlungen kehren am Mittwoch, dem 2. Februar, in den PlayStation Store zurück. Der Februaranfang markiert damit den Beginn einer riesigen Aktion mit von Kritikern gefeierten Spielen und einigen der größten und beliebtesten Titel, die es im PlayStation Store zu kaufen gibt. Darunter Call of Duty: Vanguard, Far Cry 6 und F1 2021 für PS4 und PS5.

Unten findet ihr einige der reduzierten Spiele. Besucht den PlayStation Store, um euch alle Rabatte anzusehen.

Call of Duty®: Vanguard – Ultimate Edition

FAR CRY®6 Gold Edition PS4 & PS5

Ratchet & Clank: Rift Apart

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition

Assassin’s Creed Valhalla Gold PS4 & PS5

Kena: Bridge of Spirits Digital Deluxe PS4 & PS5

F1® 2021 PS4 & PS5

NBA 2K22 für PS5™

*Die Aktion „Kritiker-Empfehlungen“ läuft von Mittwoch, den 2. Februar, um 0:00 Uhr Ortszeit bis Mittwoch, den 17. Februar, um 00:59 Uhr Ortszeit.