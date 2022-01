GG-Community-Awards 2021: Spiel des Jahres // Verfolgerfeld

Community-Awards 2021 (3/3)

Teaser Die GamersGlobal-Community-Awards küren die Sieger in drei Kategorien. Nach der „Überraschung des Jahres“ und der „Enttäuschung des Jahres“ folgt die Auswertung zum „Spiel des Jahres“, die zugleich den Abschluss dieses Projektes darstellt.

Bis zum 11. Januar hattet ihr die Möglichkeit, im Rahmen der GamersGlobal-Community-Awards 2021 in den Kategorien „Spiel des Jahres“, „Enttäuschung des Jahres“ und „Überraschung des Jahres“ eure Stimmen abzugeben. Aus organisatorischen Gründen standen jene 105 Titel zur Abstimmung, die von GamersGlobal in den vergangenen zwölf Monaten getestet worden waren (exklusive Kurztests).

In diesem Beitrag stellen wir euch den Titel vor, der das Spiel des Jahres 2021 darstellt, hinzu kommen der zweite und dritte Platz sowie das Verfolgerfeld. Bei der Abstimmung zum „Spiel des Jahres“ wurden 225 Stimmen abgegeben.

Platz 1: Ratchet & Clank - Rift Apart (GG-Wertung: 9.0)

Ein PS5-exklusives Spiel wurde von euch auf den ersten Platz gewählt: Mit 17 Stimmen ist Ratchet & Clank - Rift Apart für einen Teil der Community das Spiel des Jahres. Sowohl die aktuelle Userwertung von 8.8 als auch die 9.0 unseres Tests sind deutliche Anzeichen für ein mehr als gelungenes Spiel-Erlebnis. In seinem Meinungskasten schreibt Benjamin Braun unter anderem:

Die Kämpfe steuern sich gut und machen gerade auch aufgrund des vielseitigen Waffenarsenals durchweg Spaß. Mit rasenden Käferuntersätzen, Railsequenzen, Rätseln oder flugfähigen Reitwesen gibt es zudem mehr als ausreichend Abwechslung. Die Story ist schön und humorvoll inszeniert und das Spiel sieht einfach nur super aus. Rift Apart ist damit auch in dieser Hinsicht ein absolut würdiger Next-Gen-Titel. [...] Seid ihr Fans der Reihe oder habt für derartige Spiele auch nur ein bisschen was übrig, dann ist Rift Apart für euch ein absoluter Pflichttitel!

Platz 2: Forza Horizon 5 (GG-Wertung: 8.0)

Mit 14 erhaltenen Stimmen landet Forza Horizon 5 in dieser Kategorie knapp auf dem zweiten Rang. Empfohlen sei euch in diesem Zusamenhang der GG-Club, der das gemeinsame Spielen mit anderen GamersGlobal-Usern ermöglicht. In unserem Test erhielt das Rennspiel die Wertung 8.5, im Fazit heißt es beispielsweise:

Für mich ist und bleibt Forza Horizon auch mit dem neuesten Teil eindeutig der König unter den Open-World-Arcade-Racern. Doch bei Forza Horizon 5 ist deutlich schneller die Luft raus als bei den Vorgängern. [...] Trotz gewohnt hoher Qualität verliert Forza Horizon 5 dadurch für mich einfach an Reiz, was sich auch in meiner Wertung niederschlägt. Nein, das Spiel ist keine herbe Enttäuschung. Aber es liefert einfach zu viel vom Gleichen [...].

Platz 3: Marvel's Guardians of the Galaxy (GG-Wertung: 8.5)

Auf dem ersten der beiden dritten Plätze befindet sich Marvel's Guardians of the Galaxy: Für das Actionadventure von Eidos Montreal stimmten 13 Umfrageteilnehmer. Hagen Gehritz schließt seinen Test unter anderem mit folgenden Worten ab:

Der Dialogwitz und die Absurditäten der Vorlage [wurden] sehr gut eingefangen und brachten mich an so mancher Stelle lauthals zum Lachen. Guardians of the Galaxy ist aber nicht nur komisch, sondern zündet ein abwechslungsreiches Action-Feuerwerk. Die Kämpfe leiden unter einer gewissen Hektik und Hakeligkeit in der Bedienung, doch die Fähigkeiten der Guardians helfen, Ordnung ins Chaos zu bringen. Nach etwas Einarbeitung hatte ich viel Spaß mit den zahlreichen Möglichkeiten und dem Fokus auf Beweglichkeit in den Kämpfen. [...] Singleplayer-Freunde sollten sich dieses Weltraumabenteuer nicht entgehen lassen!

Platz 3: Deathloop (GG-Wertung: 8.5)

Ebenfalls 13 Stimmen erhielt das im September veröffentlichte Deathloop. Im Test vergab Dennis Hilla die Note 8.5 und schreibt im Meinungskasten:

Die Handschrift von Arkane versprüht Deathloop mit jeder Pore. Das ist aber gar nicht negativ gemeint, denn knackiges Gameplay, eine spannende und wendungsreiche Story sowie durchdachte Mechaniken können ja kaum als Minuspunkte ausgelegt werden, oder? [...] Nach einem etwas schleppenden Start machen auch die Feuergefechte viel Freude. Seid ihr zu Beginn nur minderwertig bewaffnet und habt keine Tafeln, saust ihr später wie ein tödlicher Tornado durch die Viertel von Blackreef. Sich von Dach zu Dach teleportieren, dabei Salven verteilen, Gegner per Nexus verbinden und auszuschalten, das ist einfach geil.

Das Verfolgerfeld

Das Verfolgerfeld in der Kategorie „Spiel des Jahres“ ist sehr eng beieinander, wodurch deutlich wird, dass nur wenige Stimmen für einen Platz auf dem Treppchen gefehlt haben.

