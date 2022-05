WH40K Chaos Gate Daemonhunters Test+

Teaser Die Daemonhunters heißen offiziell Grey Knights – sie sind die Elitärsten der Elitesoldaten des Imperators. Schnell. Tödlich. Schwer gepanzert. Psi-begabt. Kurzum, man sollte sie nicht vergraulen...

Meist vier, maximal fünf Einheiten steuert ihr, der Gegner ist meist viel zahlreicher. Macht nichts, wir kombinieren Gewalt und "Psi"!

Guter Xcom-Klon

Auf der (sich im Spielverlauf erweiternden) Galaxiekarte reist ihr frei von System zu System, während ihr auf die Wieder-Gesundung eurer Kämpfer oder das Freischalten von Schiffsupgrades und Forschungen wartet. Nicht durch lila Warpstürme steuern!

Super-Spreader Nurgle

Nach dem Kampf erfahrt ihr, wie lange eure Kämpen verwundet sein werden (mit leichten oder mittleren Wunden dürfen sie weiterhin kämpfen, haben aber weniger Lebenspunkte), nehmt Beförderungen vor und sammelt mit Requirierungspunkten Loot ein.



Meine Pro-Tipps

Für Warhammer-40.000-Fans (und ich bin ja auch irgendwo, irgendwie einer...) hat Chaos Gate durchaus sehr starke Momente...

My Ship is my Castle

Meinung: Jörg Langer WH40K Chaos Gate Daemonhunters ist eines dieser Spiele, die die ersten 25 Stunden sehr viel mehr Spaß machen als die zweiten 25 Stunden. Das liegt daran, dass es sein kreatives Pulver bald verschossen hat und dann mit einer generischen Mission nach der nächsten aufwartet. Dass zudem in praktisch jeder Mission am Ende derartige Massen von Gegnern auf euch einströmen, dass ihr im letzten Zug – wo ihr eigentlich schon gewonnen habt – erst sämtliche Wunden für eure Kämpfer kassiert, die dann wochenlang ausfallen, ist auch nicht unbedingt glücksbringend.



Aber: Lange Zeit machen diese Missionen eben auch ziemlichen Spaß, weil sie haarscharf an der Niederlage vorbeischrammen können. Dank Soldatenklassen und Spezialisierungen sind taktische Finessen und auch schlaues Zusammenspiel eurer (nur) vier Kämpfer möglich. Mit euren wenigen Heilungs-Schädeln (fragt nicht) oder Spezialaktionen dank "erforschter Karten" müsst ihr gut haushalten, und es ist immer wieder eine Timing-Frage, wann ihr vorstoßen und auch mal Gegner links liegenlassen solltet. Allerdings ist mir der Zufallsanteil zu hoch: Mal rennen aufgedeckte Gegner auf mich zu (gut!), mal von mir weg (schlecht!), sogar die Zusammensetzung eines Trupps ändert sich mit jedem Missionsstart. Und dann die unseligen Triggerpunkte... oder die zufälligen "Wogen"-Ereignisse. Vor allem gibt es kaum "designte" Missionen, und die, die designt sind, könnten besser designt sein.



Die Cutscenes und Dialoge sind erstaunlich witzig, allerdings sind die englischen Texte teils desaströs ins Deutsche übersetzt. Interessanterweise wurde jedoch der Unfug, eine Tech-Priesterin mit dem maskulinen Eigennamen "Dominus" zu versehen, wie es das englische Original macht, korrigiert. Das Latein der Übersetzer ist anscheinend besser als ihr Englisch. Ich habe die Stilblüten übrigens nicht in die Wertung einfließen lassen.



Viel Licht, einiger Schatten – ein Fall für die 7er-Wertungsreichweite, also? Genau – wäre da nicht der Umstand, dass mir das Hochsteigern und Ausrüsten meiner Grauritter so viel Spaß macht, verbunden mit einem schlauen System aus Requirerungs-Leveln und -Punkten und dem zugehörigen Loot. Dieser Part hebt für mich Chaos Gate knapp in den 8er-Bereich – von dem aus es aber gerne weiterhin ehrfürchtig zu X-Com 2 aufschauen kann, dem es in Vielfalt, taktischem Anspruch, Intensität und Management-Entscheidungen nicht das Wasser reicht.

WH40K CHAOS GATE DAEMONH. PC

Einstieg/Bedienung Erste Mission führt ins Spiel ein

Ingame-Texthilfe Einiges müsste besser erklärt werden, z.B. was der Seuchengrad einer Welt bedeutet Spieltiefe/Balance Bewährtes X-Com-Rundensystem

Kaum Zufall beim Schießen/Zuschlagen

3 (und mehr) Aktionspunkte erlauben differenziertes Vorgehen

Viel Individualisierung durch Klasse, Skills, Bewaffnung

Zusammenspiel der Kämpfer wichtig

Blütenwogen-Prinzip sorgt für ständige Abwägung "schnell oder gründlich"

Gegner relativ vielfältig

Management-Part (Forschung, Raumschiff-Upgrades) rudimentär, aber spaßig Gegner-KI teils fragwürdig

Zu hoher Zufallsanteil in den Kämpfen, dadurch viel speichern/laden

Levels haben keine Stockwerke

Missionen größtenteils generisch

"Midgame-Änderung" (Saattypen) nervt

Nach ca. 25 Stunden wird das Spiel zäh Grafik/Technik Farbenfroh-detaillierte Darstellung der Lizenz-Vorlage

Schöne Kamerafahrten

Etliche Splatter- und sonstige Effekte

Granaten machen einiges kaputt Man könnte sich die Grafik "realistischer" vorstellen

Häufige Clipping-Fehler in den Kämpfen Sound/Sprache Gute englische Sprachausgabe

Treibende Musik

Ordentliche Effekte Deutsche Text-Übersetzung in der Breite gelungen, aber mit etlichen schweren Aussetzern Multiplayer

Nicht vorhanden 8.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen Keine Hardware-Info Minimum: i5-4590, Radeon 280X o.ä., 8 GB RAM

Maximum: i7-7700, RX 580 o.ä., 16 GB RAM



Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start i5-4590, Radeon 280X o.ä., 8 GB RAMi7-7700, RX 580 o.ä., 16 GB RAM

Mit dem ursprünglichen Rundentaktikspielhat das neuenichts zu tun, nicht mal den Kriegerorden, um den es sich dreht. Waren es im SSI-Spiel von 1998 die arrogant-effizienten Ultramarines, so übernimmt man nun die Grey Knights – die dank ihrer Psi-Begabung und ihrer besonders üppigen Ausstattung (unter anderem mit besonders vielen Terminator-Rüstungen) mit anderen Space-Marine-Chaptern den Boden aufwischen würden. Anders gesagt: Sie sind gerade stark genug, um es mit den fieseren Dämonen aufzunehmen, die von den Chaosgöttern ausgesandt werden, um die Menschheit ein für allemal zu verderben.Wobei: So richtig superstark fühlen sich die Grey Knights im Spiel von Complex Games gar nicht an: Die Reichweite ihrer Bolter ist geradezu lächerlich, am effizientesten sind sie im Nahkampf, doch selbst da wird ihnen die Terminatoren- oder Servorüstung schneller zerpflückt, als es ihrem Commander (mir!) lieb sein kann. Das hat aber sicherlich – wie auch die Lore-ignorierende Squad-Größe von gerade mal vier Space Marines – Spielbalance-Gründe und hat mich in meinen gut 35 Stunden Testzeit nicht so sehr gestört wie einige andere Defizite.Unter den mittlerweile zahlreichen Klonen der modernen Fireaxis-Xcom-Formel ist Chaos Gate Daemonhunters einer der besseren. Nur kommt er nicht an Xcom 2 heran, weder bei der taktischen Finesse noch bei der Gegnervielfalt oder dem Management-Überbau. Dennoch sollten sich Rundentaktiker das Spiel genauer ansehen – am besten in meinem Testvideo, das mehr über das Spiel verrät als dieser Text.Nach einer schwierigen Kampagne, bei der euer Kommandant stirbt und durch euch ersetzt wird (Gratulation, Commander!), befindet sich euer Ordenskriegschiff zu Beginn des Spiels auf dem Rückweg nach Titan, der Heimatwelt der Grey Knights. Doch eine Inquisitorin beschlagnahmt (in der stellenweise schlechten Übersetzung: "kommandiert") kurzerhand Schiff nebst Truppen, da sie einen perfiden Angriff von Chaosgott Nurgle vermutet. Und in der Tat: Im aktuellen Sternensektor werden ständig Planeten durch die "Blüte" verseucht, und diese Seuche breitet sich aus und droht, zu einer galaxieweiten Gefahr zu werden.Für mich stellten allerdings etliche Übersetzungsetzungsblüten die größere Gefahr für mein psychisch-physisches Wohlergehen dar. Im Großen und Ganzen ist die deutsche Version zwar gelungen, aber es gibt immer wieder negative Highlights: "Dieses Gebäude ist tributpflichtig unserem Imperator gegenüber" wird da dilettiert (Original: "This edifice is a tribute to our Emperor"), Einheiten-Slots heißen "Liegeplätze", der Ordensmeister Kai hat "ein Problem mit unserem Orden" (nein, mit DEINEM Orden, nämlich dem der angesprochenen Inquisitorin). Und was soll mir der Hinweis verraten, "Blüte steigt"? Überhaupt, die Blüte – ja, so kann man "Bloom" übersetzen, aber im Deutschen denke ich da zuvorderst an die Blüte einer Blume – und nicht an "Wucherung" oder eben das "Erblühen" einer Seuche.Wie man im Jahr 40.000 (plus/minus) blühende Seuchen bekämpft? Indem man waffenstarrende Space Marines hinschickt und alles meucheln lässt, was sich bewegt. Das ist wörtlich zu verstehen, denn mit Feinheiten wie Zivilisten hält sich Chaos Gate Daemonhunters nicht auf, in 99,9% der Missionen lautet euer Auftrag: Zerstörung. Von Saat-Trägern, von sporenspeienden Riesenpflanzen, von Dämonenprinzen.Dazu führt ihr vier Space Marines (aus einer größeren Auswahl) ins Gefecht, die ihr natürlich im Detail ausstaffieren und auch im Level steigen lassen könnt. In typischer Xcom-Manier führt ihr sie rundenweise so, dass ihr trotz der fassungslos machend geringen Fernwaffenreichweite Gegner ins Visier nehmen könnt – oder sie gleich, effektiver, im Nahkampf zerhackt. Im Gegensatz zu Note im GG-Test: 9.0 ) habt ihr nicht nur zwei Aktionen pro Kämpfer und Runde, sondern drei – die sich auch noch erhöhen lassen, etwa durch die "Hinrichtung" eines Feindes oder via Psi-Zauberspruch. Außerdem könnt ihr per Psikräften (genauer: Einsatz von Willensstärkepunkten) Fern- und Nahkampfangriffe verstärken oder auch sonstige Aktionen effektiver machen. Der Preis dafür: Die eh kontinuierlich steigende "Blütenwoge"-Prozentzahl nähert sich so noch schneller den 100%, und sobald dieser Wert erreicht ist, wird ein – völlig zufällig ausgewählter – Effekt ausgelöst. Das können Gegner-Verstärkungen sein, Boni für die vorhandenen Feinde oder diverse Mali für euch. Sobald eine Woge ausgelöst wurde, fängt der Zähler wieder bei 0% an.Pro-Tipp 1: Wenn der Blütenwogenwert eh schon auf 100% steht, könnt ihr nach Lust und Laune psimäßig um euch wüten, das macht dann keinen Unterschied mehr. Entscheidend ist, nach Ende der eigenen Runde durch die Grundsteigerung nicht auf die 100% zu kommen, da sonst der Wogen-Effekt noch vor eurem nächsten Zug eintritt.Pro-Tipp 2: Wer vor Erreichen der 100% speichert und gegebenenfalls wieder lädt, wird auf Dauer ganz andere Erfahrungen in einem Level machen, da die Auswirkung jeder Woge ausgewürfelt wird. Wenn zusätzlich zu den vorhandenen 15 Gegnern nochmal sechs kommen oder alle vorhandenen einen Rüstungsbonus erhalten, ist das viel unangenehmer, als wenn ein einzelner eurer Ritter "erschöpft" ist oder irgendwo ein wenig Seuchen-Kloake auf dem Boden rumspritzt.Pro-Tipp 3: Um das aus Xcom 2 kopierte, fragwürdige "Aufdecken von Gegnern, die dann einen defensiven Zug durchführen" (danach erhaltet ihr selbst die Aktionspunkte aufgefüllt) nicht zum Glücksspiel werden zu lassen, solltet ihr speichern und laden, bis ihr den Triggerpunkt der aktuellen Horde wisst. Dann zieht ihr an diesen Triggerpunkt nach und nach eure Kämpen heran und löst ihn erst dann (aber noch in derselben Runde!) bewusst aus. Wenn es die "Blütenwoge" erlaubt, vorher noch allen den Aegis-Schild herbeizaubern – schon wird der ansonsten vielleicht unschaffbare Kampf bewältigbar, oder ein schwerer wird zum leichten, was euch nach hinten raus graue Haare erspart.Neben der Schlachtfeld-Action gibt's einen Management-Part mit Schiffs-Upgrades, Forschung, Truppen-Management und einigen Multiple-Choice-Dialogen. Das Runtertickern der diversen Countdowns (bis zum nächsten Großmeister-Report et cetera) erinnert mich an Battletech (Note im Test: 8.0 ), und vor allem zu Beginn müsst ihr euch gut überlegen, welche ein oder zwei der jeweils drei befallenen Planeten ihr überhaupt ansteuern könnt in der verfügbaren Zeit. Was euch das Programm nicht wirklich verrät: Zwar klingen die leichten Einsätze verlockend, aber die schwereren lassen die Kontaminierung stärker ansteigen, wenn ihr sie nicht durchführt – und nach fünf "Seuchenpunkten" ist ein Sonnensystem für immer verloren (wer will und sie erforscht hat, kann eine Exterminatus-Bombe zünden, das verhindert den "Morbus").Das klingt alles gut und spielt sich auch gar nicht schlecht, wenngleich das Galaxie-Spielfeld ziemlich begrenzt ist und auch durch Warpstürme und später Feindschiffe nicht wirklich spannender wird. Aus meiner Sicht bleibt Chaos Gate Daemonhunters aber in diesem Punkt ebenso hinter dem Spaß von Xcom 2 zurück wie bei den repetitiven und generischen Kämpfen. Aber: Xcom 2 gibt schon eine ziemliche Fallhöhe vor, sodass "schlechter als Xcom 2" immer noch ziemlich gut sein kann!Die eigentliche Stärke von Chaos Gate Daemonhunters ist das Hochsteigern, Individualisieren und Ausrüsten eurer Grey Knights, zumal die immer wieder durch Verwundungen für Tage oder Wochen ausfallen (auch permanentes Ableben ist möglich).Autor: Jörg Langer (GamersGlobal)