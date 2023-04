PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 1. bis zum 5. Mai (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald fürXbox Series X|SundXbox One,Windowsund imGame Passerhältlich sind.

2. Mai – Age of Wonders 4

Optimiert für Xbox Series X|S – Fürdie preisgekrönte Strategieserie von Triumph Studios bricht ein neues Zeitalter an und die kultigen Elemente rund um den Aufbau eines Imperiums mit Rollenspielelementen und Kriegsführung erreichen die nächste Stufe. Erforsche neue magische Reiche in einer Mischung aus 4X-Strategie und rundenbasiertem taktischen Kampf. Du steuerst eine Fraktion, die wächst und sich verändert, während Du Dein Reich mit jeder Runde erweiterst.

2. Mai – Moonrise Fall

Optimiert für Xbox Series X|S – Stelle Deine detektivischen Fähigkeiten in diesem atmosphärischen Erkundungsrätselspiel unter Beweis. In Moonrise Fall geht es um einen Jungen, der sich in einem übernatürlichen Wald verirrt, nachdem er beide Eltern bei einem Autounfall verloren hat. Ausgestattet mit einem Tagebuch voller Hinweise, einer Kamera und einer Laterne muss er die Geheimnisse des Waldes lüften und die seltsamen Kreaturen fotografieren, die dort leben.

2. Mai – Redfall

Optimiert für Xbox Series X|S / Game Pass – Ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar: Die Stadt Redfall wird von einer Vampir-Legion belagert, die die Insel von der Außenwelt abgeschnitten haben. Du bist mit einer Handvoll Überlebender gefangen und kämpfst allein oder in Gruppen in der offenen FPS-Welt gegen die Bedrohung.

2. Mai – Weeping Willow

Xbox One X Enhanced – Ein visueller Detektivroman, der in der kleinen mittelalterlichen Stadt Weidendorf spielt. Nach dem mysteriösen Verschwinden des Barons von Wolf bleibt eine junge Baronin in ihrem eigenen Haus gefangen und beginnt ernsthaft um ihr Leben zu fürchten. Dieses Spiel besticht mit einer faszinierenden Handlung voller Intrigen, Verrat und Verschwörungen.

3.Mai – Color Pals

Willkommen in der niedlichen und fesselnden Welt von Color Pals, in der knifflige Rätsel auf einfachen Jump’n’Run-Spaß auf einem Bildschirm zusammentreffen. Genieße 50 Levels voller farbbasierter Tricks, während Du in die Rolle eines farbigen Würfels schlüpfst und Dich durch 2D-Labyrinth-ähnliche Levels bewegst, um die Portale auf der anderen Seite des Levels zu erreichen.

3. Mai – Grindstone

Ein Puzzlespiel, in dem epische Abenteuer normaler Arbeitstag sind. Du bist ein Steinschleifer und hast die Aufgabe, Schleifsteine bei den Fieslingen abzubauen, die auf dem Berg lauern. Du stellst Dich in über 250 Levels kniffligen Rätseln und Gefahren. Dein Ziel: Genug Schleifsteine zu sparen, um mit Deiner Familie in den dringend benötigten Urlaub zu fahren.

3. Mai – Ravenlok

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere / Game Pass – Ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar: Tauche ein in eine Welt voller Wunder und Gefahren in Ravenlok, einem actiongeladenen Märchenabenteuer von Cococucumber. Folge Deiner Neugier durch einen mystischen Spiegel in ein verlorenes Land voller furchterregender Monster und einer bösartigen Königin. Schwing‘ Dein Schwert, entfessele Deine Zauberkräfte und kämpfe Dich durch garstige Bosse in üppigen, handgefertigten Umgebungen.

3. Mai – Space Gladiators

Du wurdest gefangen genommen und als Gladiator*in auf einem fernen Planeten namens Tartarus geschickt, um Aliens zu unterhalten. Du musst Dich durch zufällig generierte Biome mit tödlichen Fallen und Monstern kämpfen, die Deinen Weg blockieren. Wähle Deine Gegner*innen in den Arenen aus und besiege sie für Gegenstände und Münzen. Wenn alles klappt, kannst Du Dir in diesem handgezeichneten 2D-Roguelite-Plattformer vielleicht Deine Freiheit verdienen.

4. Mai – Mia and the Dragon Princess

Ein Live-Action und interaktiver Buddy-Actionfilm, in dem Du Mia, eine furchtlose Bardame, begleitest. Ihr Leben ist ins Chaos gestürzt, als eine geheimnisvolle Frau an ihrem Arbeitsplatz auftaucht, die vor einer gewalttätigen Gang auf der Flucht ist und kein Englisch spricht. Im Laufe des Spiels können Deine Interaktionen dabei helfen, mehr über die Identität der geheimnisvollen Frau zu erfahren. Aber wie Mia mit dem Rest der Gruppe umgeht, wird ebenso Auswirkungen haben. Wäge jede Deiner Entscheidungen sorgfältig ab.

4. Mai – Swordbreaker: Origins

Xbox One X Enhanced – Ein illustriertes Textabenteuer im Swordbreaker-Universum. Seltsame Ereignisse ereignen sich im Königreich Dorgan. Die Menschen sprechen von geheimnisvollen Fremden in den nördlichen Sümpfen; jemand hat mysteriöse Objekte vom Himmel fallen sehen; andere haben ein seltsames Summen aus der Unterwelt gehört. Und man kann nur raten, wie viele unbekannte Kreaturen in Waldlichtungen und dunklen Höhlen verborgen sind… All dies zieht den jungen Swordbreaker an, sich in unglaubliche Abenteuer zu stürzen.

4. Mai – Titans Pinball Mach‘ Dich bereit für einen Flipperautomaten, in dem Du mythologische Kreaturen wie Zyklopen, Medusa, den Minotaurus und viele andere besiegen musst. Entdecke ihre Geheimnisse, einschließlich des Minotaurus-Labyrinths, einem Ort, an dem sich nur die tapfersten Krieger*innen wagen

5. Mai – The Excrawlers

Ein actionreiches RPG-Rogue-like, bei dem Du und andere Held*innen in dunkle, atmosphärische Verliese und Reiche voller Monster und Wahnsinn aufbrechen. Findest Du den Weg hinaus?

5. Mai – Gruta

Bringe die geheimnisvolle Wahrheit ans Licht, die durch handgezeichnete Zwischensequenzen erzählt wird – komplett ohne Text. Nutze ein Schwert und einen Schild, um gegen finstere Feind*innen zu kämpfen, während Du die Level erkundest. Wirst Du in der Lage sein, das Ziel zu erreichen, das Monster zu konfrontieren und Deine Familie zu retten?

5. Mai – Hogwarts Legacy Xbox One Version Ein Open-World-Action-RPG, das in der Welt der Harry-Potter-Bücher spielt. Mach Dich auf eine Reise durch vertraute und neue Orte, während Du magische Kreaturen entdeckst, Deinen Charakter anpasst, Tränke braust, Zaubersprüche lernst, Talente aufwertest und zum*zur Zauberer*Zauberin wirst, der*die Du sein möchtest