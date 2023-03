PM: Spielen wie Profis: Hol Dir den neuen Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core in Rot und Blau (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Summary

Bist Du bereit, Farbe in Dein Profi Setup zu bringen? Dann wirf einen Blick auf den neuen Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core in Rot und Blau. Xbox hat das Lineup des Xbox Elite Series 2 Controllers in der Core-Version erweitert, damit es für Dich noch einfacher ist, wie ein Profi zu spielen. Die neuen Controller bieten Dir nicht nur alle Komponenten, die Du für performancestarkes Gaming brauchst, sie sorgen in den sportlichen neuen Farben auch für jede Menge Style.

Die neuen leuchtenden Farben des Xbox Elite Wireless Series 2 in der Core-Version sorgen für Aufsehen unter Deinen Freund*innen und bieten gleichzeitig wichtige Performance-Vorteile. Dank der Thumbsticks mit einstellbarer Spannung kannst Du im Handumdrehen zentimetergenau zielen. Die gummierten Trigger Locks sorgen dafür, dass Du in Sekundenbruchteilen abdrücken und Dein Ziel im Auge behalten kannst – immer alles fest im Griff! Und sollte eine Einstellung nicht Deinem Spielstil entsprechen, kannst Du den Elite Series 2 mit nahezu grenzenlosen Anpassungsmöglichkeiten und Tastenbelegungen auf Deinen Rhythmus anpassen. Bereite Dich perfekt auf Dein nächstes Match vor, indem Du Deine Tastenbelegung in einem benutzerdefinierten Profil speicherst. So bist Du auf jede Art von Spiel perfekt vorbereitet.

Benutzerdefinierte Profile können über die Xbox Zubehör-App eingerichtet werden, in der Du auch andere Einstellungen vornehmen kannst: Passe beispielsweise die Farbe Deines Xbox-Buttons auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC-Geräten an. Nutze einfach Xbox Wireless, Bluetooth® oder das mitgelieferte USB-C-Kabel, um Deinen neuen Controller mit Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC und Deinem Handy zu verbinden und direkt zu spielen. Mit den fortschrittlichen, für Langlebigkeit entwickelten Komponenten und einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden1 steht ausgedehnten Gaming-Sessions nichts mehr im Weg. Damit Du direkt sorglos loslegen kannst, kommt Dein neuer Xbox Elite Series 2 Controller inklusive 1 Jahr Garantie von Microsoft2.

Das Beste daran ist, dass die Xbox Elite Series 2 Controller vollständig anpassbar sind, so dass Du mit dem spezifischen Setup spielen kannst, das für Dich am besten passt. Mit dem Complete Component Pack (separat erhältlich) für 59,99 Euro kannst Du den Controller sogar noch weiter anpassen. Individualisiere ihn beispielsweise mit austauschbaren Thumbsticks, Paddle-Formen und D-Pads für Deinen bevorzugten Spielstil. Das Complete Component Pack enthält eine Tragetasche, eine Ladestation und ein USB-C-Kabel. Mit dem Xbox Design Lab kannst Du Dein Component Pack an Deinen Xbox Elite Series 2 Controller anpassen und für zusätzliche Farbakzente sorgen.

Der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core in Rot oder Blau ist ab heute in ausgewählten Xbox-Märkten weltweit zum Preis von 129,99 Euro vorbestellbar.

1Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzung und anderen Faktoren.

2Die Garantie von Microsoft gilt zusätzlich zu den verbraucherrechtlichen Ansprüchen.