Nintendo Switch Online: Jetzt auch mit GameBoy und GBA-Spielen

Switch 3DS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Während der Direct am 8. Februar kündigte Nintendo die Erweiterung der Bibliothek, die Nintendo-Online-Abonnenten zur Verfügung steht um Titel für Gameboy (wahlweise in der Optik des Gameboy Color und Gameboy Advance an. Die Gameboy- und Gameboy-Color-Titel werden allen Abonnenten zur Verfügung stehen. Das erweitere Abo, das Titel für N64 und Mega Drive enthält ist für die Gameboy-Advance-Titel aber notwendig.

Direkt zur Verfügung stehenab sofort folgende Titel:

Tetris (GB)

(GB) Super Mario Land - 6 Golden Coins (GB)

(GB) Kirby's Dream Land (GB)

(GB) Gargoyle's Quest (GB)

(GB) Game & Watch Gallery 3 (GB)

(GB) Metroid 2 - Return of Samus (GB)

(GB) The Legend of Zelda: Link's Awakening DX (GBC)

(GBC) Wario Land 3 (GBC)

(GBC) Alone in the Dark - The New Nightmare (GBC)

und in der erweiterten Mitgliedschaft für den GBA: