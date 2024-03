Neuer Animationsfilm im Super Mario-Universum angekündigt

Trotz mäßiger Kritiken konnte der im letzten Jahr erschienene Der Super Mario Bros. Film an den Kinokassen glänzen. Mit Kinoeinnahmen von über 1,3 Milliarden US-Dollar ist der Streifen die bislang erfolgreichste Verfilmung eines Videospiels überhaupt und selbst in der Liste der erfolgreichsten Kinofilme insgesamt belegt der Super Mario Bros. Film einen guten 16. Platz. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis eine Fortsetzung angekündigt wird.

Diese Ankündigung ist jetzt vom Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto höchstpersönlich erfolgt und sogleich mit einem Starttermin für die Kinos versehen worden:

Wir entwickeln gerade einen neuen Animationsfilm im Super Mario Bros.-Universum. Dieser Film soll am 3. April 2026 in den USA und in vielen anderen Ländern in die Kinos kommen und im Laufe des Monats April in den restlichen Ländern. Wir werden euch die Details mitteilen, sobald wir in der Lage sind mehr zu verraten. Die Mitarbeiter von Illumination und Nintendo arbeiten wieder zusammen. Wir denken darüber nach, Marios Welt weiter auszubauen, und es wird eine spannende und lustige Geschichte geben. Wir hoffen, dass Sie sich darauf freuen werden.