Feiertage-Verlosung 2023, 24.12.: Nintendo

2023 war ein Jahr voller Spiele-Highlights, aber in der Branche selbst waren keine rosigen Zeiten angesagt. Auch Betreiber unabhängiger Spiele-Websites leben nicht im Überfluss. Umso mehr ein Grund, etwas an jene zurückzugeben, die GamersGlobal mit ihrer kontinuierlichen Unterstützung am Netz halten! Daher ist die Teilnahme an unserer jährlichen Feiertage-Verlosung mit fünf Preisen den Premium-Abonnenten von GamersGlobal vorbehalten. Wir danken Nintendo für die Bereitstellung des heutigen Tagespreises.

Tag 1, 24.12.: Bundle mit Nintendo Switch OLED

Zum Heiligabend könnt ihr euch nicht nur eine Nintendo Switch OLED in der besonderen Edition im Design von Pokémon Karmesin & Purpur sichern, sondern auch passend dazu Pokémon Karmesin inklusive des DLC Der Schatz von Zone Null und eines der großen Switch-exklusiven Highlights aus diesem Jahr: Super Mario Bros. Wonder.



Und so könnt ihr teilnehmen:

In Super Mario Bros. Wonder stehen diverse Charaktere für euch zu Auswahl Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad (in gelb oder blau), Toadette, Yoshi (in grün, rot, gelb und hellblau) sowie Mopsie stehen zur Auswahl – wobei Yoshis und Mopsie keinen Schaden nehmen, aber wiederum auch keine Power-ups nutzen können.

Wenn ihr teilnehmen wollt: Verratet uns in den Kommentaren, wen ihr davon wählen würdet und warum. (Es handelt sich nicht um einen Kreativwettbewerb, am Ende entscheidet das Losglück – aber Teilnehmer, die nur „Ich will gewinnen“ schreiben, landen eher nicht im Lostopf; jeder darf natürlich nur einen Kommentar einreichen).

