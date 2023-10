Super Mario Bros. Wonder Test+

Teaser Mario, Luigi, Peach und Co. legen sich im Blumenkönigreich mit Bowser an, in dem gar seltsame Blüten wachsen. Nicht nur durch die Effekte dieser Wundergewächse sorgt Nintendo für viel frischen Wind.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Super Mario Bros. Wonder ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der blaue Vogel rechts gehört zu den neuen Feinden. Er verschießt seinen nachwachsenden Schnabel, der als nützliche Plattform in der Wand stecken bleibt.

Bekanntes trifft auf viel Neues

Sobald ihr den passenden Wunersamen eingesammelt habt, endet der Wunderblumeneffekt – alternativ auch, wenn ihr vorher ein Leben verliert. Dann habt ihr eure Chance für diesen Durchgang verpasst.



Skill-Abzeichen

Sobald ihr den passenden Wunersamen eingesammelt habt, endet der Wunderblumeneffekt – alternativ auch, wenn ihr vorher ein Leben verliert. Dann habt ihr eure Chance für diesen Durchgang verpasst.



Wunderwelt der Wunderblumen

Leichter im Koop

Anzeige

Meinung: Hagen Gehritz Super Mario Bros. Wonder ist ein bunter Strauß aus Charme und Kreativität! In guter Nintendo-Tradition strotzen die Levels nur so vor Ideen und oft genug sehe ich diese nicht so schnell wieder, weil mich in den nächsten Parcours schon wieder neue Objekte oder besondere Gegner erwarten. Obendrauf kommen die herrlich verrückten Wunderblumen-Effekte, von denen einige eine ähnliche Dynamik ins Geschehen, wie ich sie in den neueren Donkey Kong Country-Spielen von den Retro Studios schätze – die Reihe mag ich tatsächlich noch lieber als die 2D-Abenteuer Marios.



Manche Wunderblumen sind letztlich nur der Trigger für Skript-Events, ohne die das Level nicht weiter geht, doch der Großteil transformiert einen Abschnitt zu etwas herrlich Verrücktem, das ihr nicht verpassen wollt. Die Länge der Haupt-Levels ist fast immer genau richtig: Nicht zu kurz, aber stets sehe ich die Zielfahnenstange, weit bevor sich ein Abschnitt zog. Die auflockernden Zwischenaufgaben fallen angenehm kurz aus. Die offenere Oberwelt ist sehr gut umgesetzt, sie gibt mir nicht nur die Freiheit, mir den nächsten Parcours auszusuchen und Raum zur Erkundung, sogar die Reihenfolge der späteren Welten bleibt mir überlassen. Nicht zuletzt mag ich ganz persönlich die eingestreuten Kommentare der Blumen, die dadurch fast so etwas wie Begleiter-NPCs werden. Das Konzept können gerne auch andere Jump-and-Runs weiterspinnen! Super Mario Bros. Wonder ist ein bunter Strauß aus Charme und Kreativität! In guter Nintendo-Tradition strotzen die Levels nur so vor Ideen und oft genug sehe ich diese nicht so schnell wieder, weil mich in den nächsten Parcours schon wieder neue Objekte oder besondere Gegner erwarten. Obendrauf kommen die herrlich verrückten Wunderblumen-Effekte, von denen einige eine ähnliche Dynamik ins Geschehen, wie ich sie in den neueren-Spielen von den Retro Studios schätze – die Reihe mag ich tatsächlich noch lieber als die 2D-Abenteuer Marios.Manche Wunderblumen sind letztlich nur der Trigger für Skript-Events, ohne die das Level nicht weiter geht, doch der Großteil transformiert einen Abschnitt zu etwas herrlich Verrücktem, das ihr nicht verpassen wollt. Die Länge der Haupt-Levels ist fast immer genau richtig: Nicht zu kurz, aber stets sehe ich die Zielfahnenstange, weit bevor sich ein Abschnitt zog. Die auflockernden Zwischenaufgaben fallen angenehm kurz aus. Die offenere Oberwelt ist sehr gut umgesetzt, sie gibt mir nicht nur die Freiheit, mir den nächsten Parcours auszusuchen und Raum zur Erkundung, sogar die Reihenfolge der späteren Welten bleibt mir überlassen. Nicht zuletzt mag ich ganz persönlich die eingestreuten Kommentare der Blumen, die dadurch fast so etwas wie Begleiter-NPCs werden. Das Konzept können gerne auch andere Jump-and-Runs weiterspinnen!

SUPER MARIO BROS. WONDER Switch

Einstieg/Bedienung Tadellose Steuerung

Frustvermeidungs-Features auf mehreren Ebenen (Charakterwahl, Abzeichen)

Ein Slot für Abzeichen-Skills erweitert Moveset, ohne Controller zu überfrachten Spieltiefe/Balance Enorm spaßige Hüpfkurse, die weder zu kurz noch zu lang ausfallen

Wunderblumen-Transformationen der Levels immer wieder ein Highlight

Meist angenehmer Schwierigkeitsgrad, der nicht unterfordert

Viele neue Gegnertypen und Objekte

Offeneres Oberwelt-Design lässt Wahl bei Reihenfolge der Kurse und Welten

Kenner können schon früh auf herausfordernde Welten stoßen

Diverse Geheimnisse in den Levels und der Oberwelt bieten Erkundungsreize Manche Wunderblumen "nur" Trigger für zwingendes Skript-Event wie Verfolgungsjagden

Bosskämpfe bieten vergleichsweise wenige Überraschungen

Banale Geschichte Grafik/Technik Knuffiger Stil und hübsche Hintergründe...

Ausdrucksstarke Animationen mit liebevollen Details

Stets flüssiges Gameplay im Handheld- und TV-Betrieb ... letztere sind aber teils sehr reduziert Sound/Sprache Beschwingte Musik

Sehr gute deutsche Vertonung der Blumen

Klasse Soundeffekte, die sich mit Soundtrack verweben Multiplayer Lokaler und Online-Koop für bis 2-4 Spieler

Spieler können im Koop nicht kollidieren Trotz Anti-Frust-Features kann es stören, aus dem Bild zu fallen, weil der Spieler mit der Krone zu schnell ist 9.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Kein Empfehlung

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalMario ist bekanntlich ein Tausendsassa, er hüpft und springt nicht nur wie ein Weltmeister, er kann offenbar zu keiner Einladung nein sagen. Lust auf Kart-Rennen? let's-a go! Golf? Let's-a go! Rollenspiel? Let's- a go! Die Liste ließe sich ewig fortführen. Nur zu seinen Wurzeln, Jump-and-Run in 2D, kehrte er seitnicht zurück – und das war 2012! In der Zwischenzeit erlaubte Nintendo stattdessen der Fangemeinde, kreative Parcous mit dem Baukasten vonund dessen Fortsetzung zu erstellen. Nach der 2D-Kreativpause kehrt der wohl berühmteste Klempner der Welt nun umso stärker zurück mitDie Grafik wirkt zunächst vertraut, unterscheidet sich aber auf den zweiten Blick doch signifikant von New Super Mario Bros. U – auch wenn die grafische Gestaltung der Levels wie früher etwas abstrakt bleibt im Vergleich zu den detailverliebten Inseln und Konstrukten von. Diesmal seid ihr mal nicht im Pilzkönigreich unterwegs, sondern im Blumenkönigreich, in dem Wunderblumen mit besonderen Kräften wachsen. Deren Wunderkraft nutzt Bowser anfangs, um sich – prüfender Blick auf die Notizen – mit dem Schloss des Prinzen Florian zu verschmelzen. Der Prinz sowie Mario und seine Freunde wollen ihn natürlich aufhalten, ehe er noch mehr Unheil anrichtet. Wer seit dem“Peaches Peaches” in Dauerschleife hört, wird sich wohl freuen, dass Prinzessin Peach diesmal nicht entführt wurde und daher auch zu den zwölf von Anfang an spielbaren Figuren gehört.Ihr bewegt euch über die Oberwelt, die immer wieder auf festgelegte Verbindungspfade verzichtet. So müssen Levels oft nicht mehr in einer vorgegebenen Reihenfolge gespielt werden. Am Ende jedes Parcours wartet ein Wundersamen in der Farbe der aktuellen Welt. Ihr braucht genug Samen, ehe ihr spätere Teile einer Welt freischalten könnt.Die Grundlage der Levels bilden viele klassische Super-Mario-Elemente: Versteckte Eingänge in Röhren, ein sich von selbst bewegende Bildschauschnitt auf fliegenden Bowser-Galeeren, die Boss-Festungen oder auch Fragezeichen-Blöcke in Wänden, die ihr nur mit geworfenen Koopa-Panzern treffen könnt. Darüber legen sich aber Schichten um Schichten an Neuerungen. Lustig, aber nicht bahnbrechend sind neue Power-Ups wie ein Apfel, der euch in einen Elefanten verwandelt, der mit dem Rüssel zuhaut oder Wasser aufnimmt und damit verteilt. Der Bohrer-Pilz ermöglicht euch, in die Erde oder auch in die Decke einzutauchen.Für mich spannender: Ihr trefft auf viele neuen Gegnertypen. Goombas, Koopas und Hammerbrüder seht ihr schonmal längere Zeit nicht, weil es eben viele neue interessante Gegner gibt, wie Vögel, die ihre Schnäbel abschießen oder stachelige Kriecher, die immer genau dann springen, wenn ihr es tut – auch wenn sie an der Decke hängen.Mopsie und die Yoshis folgen anfängerfreundlichen Sonderregeln (sie nehmen keinen Schaden, können dafür aber keine Power-ups nutzen), ansonsten spielen sich alle Figuren gleich und steuern sich damit auch alle präzise wie ein Schweizer Uhrwerk. Das demonstrieren Level eindrucksvoll, die diese Präzsion abfordern. Stellt euch einen fliegenden senkrechten Pfahl vor. Nun stellt euch vor, dass der sich im Uhrzeiger-Sinn dreht. Nun stellt euch vor, minutenlang nur mit einer Ansammlung dieser Pfähle und Wandsprüngen weit hoch zu einem Ziel zu hüpfen. Das ist eine vergleichsweise frühe Prüfung in Super Mario Bros. Wonder – und dank der Präzision machte sie Spaß. Es war durchaus fordernd, das Timing zu lernen, aber stets sah ich die Schuld bei mir und das motivierte, die Probe zu bestehen. Solche Proben sorgen neben Arenakämpfen, Musik-Herausforderungen und anderen Ablenkungen für Abwechslung zwischen den regulären Hüpfkursen in den sechs Welten plus einer Inselwelt als Bindeglied in der Mitte.Die Prüfungen fragen dabei den Umgang mit einem neuen Feature ab: Abzeichen, die ihr durch den Abschluss bestimmter Abschnitte oder in Shops gegen Blumenmünzen. Die meisten der über 20 Abzeichen verändern euer Moveset, sodass ihr eben in der Pfahlprüfung mich nicht nur von diesen via Wandsprung abstoßen, sondern auch einmal senkrecht daran hoch springen konnten. Andere legen Sonderaktionen auf die R-Taste wie einen Mütztenfallschirm. Dazu kommen Stärkungsabzeichen, die euch das Leben erleichtern und Expertenabzeichen wie der Jet-Antrieb, mit dem ihr die ganze Zeit mit maximaler Geschwindigkeit rast.Es kann immer nur ein Abzeichen aktiv ausgerüstet sein – auch im Koop-Spiel gilt das dann für alle Spieler. Die könnt ihr aber auch im laufenden Level nach jedem verlorenen Leben wechseln. Aber nur selten sind bestimmte Abzeichen nötig, vielmehr bieten sie euch mehr Optionen bei der Bewegung und teils auch alternative Möglichkeiten, um Geheimnisse zu erreichen.Die größte Besonderheit deutet sich aber im Titel Wonder an: In jedem Hüpfparcours gibt es eine Wunderblume zu entdecken, die euch einen zweiten Wundersamen einbringt. Aber viel entscheidender: Die Wunderblumen lösen in jedem Kurs einen Effekt aus, der diesen auf den Kopf stellt – es handelt sich dabei nicht um einen von mehreren möglichen Effekten, sondern stets um ein auf das Level abgestimmtes Event. Hier hält das Abenteuer eine Wundertüte an großen Überraschungen bereit: Ihr flieht vor einem riesigen Gegner oder die Spielperspektive ändert sich oder wirklich alles im Level fängt an zu singen – und das war nur der Anfang. Manche Konzepte wiederholen sich zwar grob, aber jede entdeckte Wunderblume sorgt wieder für Vorfreude: Was für verrücktes Zeug wird jetzt wieder passieren?Manche Level lassen euch zwangsweise die Wunderblume aufsammeln, aber in vielen anderen ergibt sich ohne die Wunderblume mehr oder weniger ein zweiter Weg durch den Abschnitt. Es kann sich lohnen, diesen anderen Pfad zu spielen, denn es gibt wieder viele Geheimnisse wie alternative Levelausgänge zu entdecken, sogar in der Oberwelt selbst versteckt sich manches. Und natürlich werden euch auch die blauen Wunderblumen nicht immer auf die Nase gebunden.Doch nicht nur bei der Kreativität der Wundereffekte beweist Wonder ungemein viel Charme: Die Animationen von Helden und Gegnern sind viel ausdrucksstärker geworden und werden durch liebevolle Details abgerundet. Schon seit Ewigkeiten haben Berge und Wolken in den Super-Mario-Spielen Augen und es wippten Level-Elemente im Takt der Musik, doch in Wonder wirkt alles noch lebendiger.Mein unerwartetes Highlight sind tatsächlich die sprechenden Blumen in jedem Level. Die rufen zum einen Plattitüden wie “Hallo” und “Du schaffst das”, reagieren zum anderen aber in vielen anderen Stellen amüsant auf die Umgebung oder das Spielgeschehen. Wenn mich da eine Stachelgrube zurück zum Checkpoint schickt, höre ich schonmal ein “Bis baaald!” oder nur “Hmpf” von einer Blume.Noch ein paar Worte zum Koop-Modus. Die Online-Funktion testete ich nicht, spielte aber im lokalen Koop. Ihr könnt nicht auf den Kopf der anderen springen, was Ich gut finde. Noch mehr Chaos brauchen die Wunderblumen-Segmente nicht. Die Kamera fokussiert den Spieler mit einem Kronensymbol über dem Kopf. Die Krone wandert unter anderem weiter, wenn der so markierte Spieler ausscheidet. Dann hat dieser allerdings fünf Sekunden, um als Geist zu einem anderen Spieler zu fliegen, um wieder in Spiel zu kommen, ohne ein Leben zu verbrauchen – schied man nicht wegen Monstern, sondern weil man nicht mit dem Kronenspieler mithalten konnte, verliert man auch nicht seine aktuelle Power-up-Gestalt. Das macht Wonder im Koop deutlich leichter.Allgemein empfand ich den Grad an Herausforderung anders als etwa bei den letzten wolligen Hüpfabenteuern von Yoshi aber nicht als zu trivial, zumal er nicht nur linear ansteigt, sondern zwischendrin auch mal Level mit 4 oder 5 von 5 Sternen beim Schwierigkeitsgrad zur Auswahl stehen. Gerade letztere sind angenehm knifflig.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)