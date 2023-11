Super Mario RPG Test+

Teaser Nintendo bringt einen in Europa weniger bekannten SNES-Klassiker als Remake zurück. Trotz grafischer Runderneuerung versprüht die enormes Retro-Feeling.

Bei Super Mario RPG handelt es sich um ein Remake des SNES-Spiels Super Mario RPG – Legend of the Seven Stars, das unter Shigeru Miyamoto als Produzenten bei Square entstand und 1996 in Japan und den USA erschien – doch am europäischen Markt ging die von vielen als Kleinod geschätzte Gemeinschaftsproduktion vorbei. Erst später wurde es regulär auch hier zum Beispiel über die Virtual Console oder dem SNES Mini erhältlich.



Nun steht also die umfassend grafisch überarbeitete Neuauflage in den physischen und virtuellen Regalen. In diesem Kurztest konzentriere ich mich auf drei Aspekte: Die Rollenspiel-Elemente, die Rundenkämpfe und was das Remake anders macht – und was nicht.

Zu den Neuerungen gehören fein animierte Cutscenes. Anfangs ist alles beim alten: Bowser entführt Peach, Mario eilt zur Rettung. Doch bereits nach den ersten zehn Minuten steckt ein Riesenschwert des eigentlichen Bösewichts Schmiedrich in Bowsers Burg.



RPG lite

Bei einem Mario-RPG-Crossover gibt es erwartungsgemäß keine hochkomplexen Rollenspiel-Mechaniken. Bei den Level-ups, während denen die Party knuffig tanzt, steht ihr stets vor derselben Entscheidung: Soll der Aufsteiger neben dem regulären Statuswerte-Boost nun zusätzlich mehr Lebenspunkte, mehr Angriff und Verteidigung oder mehr Magie und Magie-Abwehr erhalten? Dazu lernen die Figuren alle paar Stufen neue Spezialangriffe. Bei der Ausrüstung geht es auch geradlinig zu, mit je einem Slot für Waffe, Rüstung und Accessoire.



Ansonsten verströmt Super Mario RPG viel vom Charme der JRPGs aus der Super-Nintendo-Ära. In den Dörfern findet ihr neben Gasthaus und Item-Shop nicht etwa verstreute Questgeber, stattdessen gibt es viele kleine witzige Momente mit den Toads und anderen Bewohnern der Welt zu entdecken. In den linearen Passagen voller Feinde und manchem Dungeon, die ihr über die Weltkarte ansteuert, stolpert ihr außerdem häufig über auflockernde Minispiele.

Die im Kurztest erlebten ersten beiden Dungeons boten Geheimnisse, interessante Gegner und Bosse, aber keine klassischen Rätsel und fühlten sich trotz knapper Laufzeit etwas gestreckt an, da sie erst aufgrund vieler Teleportröhren labyrinthisch werden.

Reihenweise Rundenkämpfe

Kommen wir zu den Gefechten. Auch wenn es keine Zufallskämpfe gibt, werdet ihr oft genug nach nur wenigen Schritten wieder im nächsten Rundenkampf landen. Grinding ist auf dem normalen Schwierigkeitsgrad nicht nötig, aber ihr solltet schon in einem neuen Gebiet ein bis zwei Level aufsteigen, bevor ihr euch dem Boss stellt. Alternativ gibt es auch einen leichten Modus, wer die Herausforderung sucht, findet sie in neuen Inhalten nach Abschluss der Story.



Wenn ihr an der Reihe seid, könnt ihr entweder Items nutzen, einen regulären Angriff starten oder eine Spezialattacke auslösen. Letztere verbrauchen Blumenpunkte aus einem gemeinsamen Vorrat für die ganze Party, den ihr aber schnell mit Items auffüllt. Mit gewissen Schätzen steigert ihr auch das Blumenpunkt-Limit bald deutlich. Die größte Besonderheit der Kämpfe: Bei Angriff und Verteidigung schneidet ihr deutlich besser ab, wenn ihr im richtigen Moment den A-Knopf drückt . Eben weil der Effekt bei Erfolg stark ist, fällt das Zeitfenster recht knapp aus (wildes Knöpfchenhämmern führt da nicht zum gewünschten Ergebnis). Nach kurzer Zeit habt ihr zwar das Timing drauf, aber: Der Eingabezeitpunkt unterscheidet sich je nach ausgerüsteter Waffe für die Standardangriffe und für die individuellen Spezialattacken. Ebenso müsst ihr den Blockzeitpunkt bei neuen Gegnern erst verinnerlichen und es gibt von Anfang an eine schöne Vielfalt an Widersachern. Für jeden gut getimten Knopfdruck wächst darüber hinaus eure Spezialanzeige, mit der ihr unter anderem mächtige Trio-Attacken entfesselt. Nicht zuletzt gibt es auch stärker werdende Buffs, wenn eure Timing-Kombo nicht abreist.



Anzeige Der Großvater von Mallow gehört zu der Riege an Figuren, die ich heute nicht mehr in einem Paper Mario erwarten würde. Das alles hält mich auf einem gewissen Grad involviert, auch wenn ich immer wieder ähnliche Muster abspule. In Sachen RPG-Mechanik haben Gegner zwar Schwächen, aber keine Immunitäten. Sie agieren auch nicht allzu clever. Wenn sie Status-Effekte spammen kann es schon nervig werden – oder sogar gefährlich, wenn zufällig einer der Feinde als mächtige Variante auftritt. Wenn man da nicht aufpasst, geht aber beim Game Over nicht viel verloren: Regulär speichern könnt ihr zwar nur an Blöcken, aber der eine Autosave-Slot speichert bei jedem Bildschirmwechsel.

Überdeutliche Erinnerung an das Original

Vor allem bei diesem Komfort sowie Trio-Angriff und Kombo-Buffs zeigen sich die Verbesserungen des Remakes im Vergleich zum Original. Die Grafik ist natürlich um ein vielfaches besser und bietet auch einige schöne Cutscenes, doch die Entwickler haben sich dennoch dafür entschieden, einen gewissen Retro-Charme heraufzubeschwören. Zum Beispiel erinnert mich der Gummibaum-artige Look vieler Pflanzen an die Pseudo-3D-Sprites von SNES-Spielen. Technisch läuft aber nicht alles rund bei Super Mariog RPG: Sowohl in Dörfern als auch in Dungeons kam es selten vor, dass beim Bewegen durch den Bildschirm das Spielgeschehen leicht ruckelte.



Beim Soundtrack könnt ihr im laufenden Spiel zwischen neu eingespielten und originalen Tracks wechseln und ich hatte das Gefühl, es wäre theoretisch auch möglich gewesen, den neuen Grafikvorhang beiseite zu ziehen und darunter das Original zu finden. Das zeigt sich auch beim Audio-Design: Für heutige Verhältnisse ist auffällig, dass doch viele Aktionen keinen Sound erzeugen und ebenso reden die Figuren nicht nur wie von Nintendo gewohnt kein Wort, sondern nur selten geben sie überhaupt irgendwelche Geräusche von sich – an “Wa-hu" bei einem Hüpfer werdet ihr hier nicht zu hören bekommen.



Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal) SUPER MARIO RPG Switch Fazit: Hagen Gehritz Super Mario RPG wurde grafisch komplett neu gebaut und die Ergänzungen beim Kampfsystem sind wirklich sinnvoll. Früher war es zum Beispiel nicht so, dass ein Standard-Angriff bei perfektem Timing neben dem Ziel auch allen anderen Gegnern etwas Schaden zufügt. Und doch hatte ich – ohne das Original zu kennen – das Gefühl, ein Retro-Spiel zu erleben. Gerade die Animationen, wenn Charaktere nachstellen, was ihnen passiert ist, wirken heute kurios, wenn auch auf charmante Art, die aber gut zum kindlichen Humor des Titels passt.



Spielerisch hat das Remake aber auch einige Macken geerbt. Für ein Mario-Spiel ist das Hüpfen erstaunlich freudlos, weil die Iso-Perspektive es erschwert, die Sprunganimation jedoch sehr schnell abläuft. Und die Dungeons, die ich im Rahmen des Kurztests erlebt habe, bestanden vorrangig daraus, bei einer Fülle an Teleport-Rören die zu finden, durch die es endlich weiter geht...



Nicht zuletzt erlebe ich das Spiel als Fan der Paper-Mario-Reihe, die ich nun als geistigen Nachfahren von Super Mario RPG erkenne. Auch mal Peach oder Bowser in der Party zu haben ist da nicht mehr neu. Die Geschichte hat herzliche Momente, aber ist wenig spannend und steckt deutlich hinter einem dramatischeren Super Paper Mario oder Der Origamikönig zurück. Wie das Spiel die Mario-Welt auf die Schippe nimmt, habe ich inzwischen bei Paper Mario bereits noch lustiger erlebt. Dennoch bietet Super Mario RPG auch noch ganz eigene kreative Seiten, so deaktiviert ein Boss manche Controller-Knöpfe. Auch die Toads sind hier schon sehr eigen interpretiert und neben dem bekannten Kanon an Pilzkönigreich-Wesen trefft ihr doch viele andere kuriose Gestalten. Unterm Strich erhält Super Mario RPG von mir daher knapp einen Daumen nach oben. Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)

Alle Screenshots und Spielszenen stammen von GamersGlobalKurztests sind unser Format, um euch kompakt über Spiele zu informieren, die sonst vielleicht unter den Tisch fallen würden.