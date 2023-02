Zelda - Tears of the Kingdom: Düsterer Trailer und Collector's Edition

Neue Eindrücke aus der Nintendo Direct

Im Zuge der gestrigen Nintendo Direct hat der japanische Gaming-Riese einen rund zweiminütigen neuen Trailer zu The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom veröffentlicht. Offenbar ist Ganondorf zurück und ruft seine Monsterhorden zur Zerstörung von Hyrule auf. Im Trailer tauchen dabei bekannte und neuen Gegnertypen auf. Zu sehen sind außerdem neue Areale in der Luft, aber auch bekannte Ecken der aus dem Vorgänger Breath of the Wild Spielwelt. Dazu erhebt sich Link auf einer Plattform mit Propellern in die Luft und steuert eine Art aus Brettern zusammengezimmerte motorisierte Seifenkiste.

Zwischendurch ist zu hören, dass die neue Bedrohung von Hyrule zu mächtig für Link sei und wie Zelda jemanden um Hilfe bittet. An wen sich diese Worte richten, ist allerdings nicht zu sehen.

The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom wird am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch erscheinen. Im Anschluss an den Trailer wurde eine Sammerledition mit Steelbook, Artbook, einer Stahlplatte mit dem Covermotiv und Pinset vorgestellt.