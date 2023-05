Zelda - Tears of the Kingdom: Wie man falsch baut

Teaser In diesem Video zeigt Hagen, wie man das mit dem Bauen in Tears of the Kingdom nicht macht, damit es euch besser als ihm ergeht.

Die Ultra-Hand und die mit ihr einhergehenden Konstruktions-Möglichkeiten sind ein essenzieller Teil von The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom (im Test ). Nicht nur in den Rätseln von Dungeons und Schreinen oder Nebenquests begegnet euch das Feature immer wieder, ihr könnt euch damit auch Maschinen bauen, um euch die Reise am Himmel, zu Lande und unter der Erde zu erleichtern. Vorausgesetzt, man weiß was man tut.Bereits jetzt zeigen allerhand Videos von genialen bis perfiden Konstruktionen, wie die Community das Feature zu beherrschen weiß. Und dann gibt es Hagen, der auch in Hyrule manchmal zwei linke Hände hat. Zum Wohle der Nachwelt hat er einige seiner Fehlkonstruktionen dokumentiert, damit ihr aus seinem ... was auch immer lernen könnt (Genie und Wahnsinn liegen bekanntlich nah beieinander).