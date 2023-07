Tears of the Kingdom europaweit meistverkauftes Spiel 2023

Switch

Dass The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom (im Test, Note: 9.5) nicht zum Ladenhüter wird, zeigte sich bereits kurz nach der Veröffentlichung. In den ersten drei Tagen nach dem Release verkaufte sich Tears of the Kingdom 10 Millionen Mal und legte damit den weltweit besten Verkaufsstart eines Spiels der Legend-of-Zelda-Reihe hin (siehe News).

Anhaltend gute Verkaufszahlen machen das Abenteuer rund um Link nun zum meistverkauften Spiel des ersten Halbjahres 2023 in Europa, wie die heute veröffentlichte Auswertung von GfK Entertainment zeigt. Der aktuelle Zelda-Ableger führt nicht nur die europaweiten Verkaufscharts an, sondern belegt auch in neun der 18 untersuchten Ländern den ersten Platz. Neben den umsatzstarken Ländern Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien, auch in Finnland, Norwegen, Österreich, Schweden und der Schweiz.

Der zweite Platz geht an Hogwarts Legacy (im Test, Note 9.0), das kontrovers diskutierte Rollenspiel aus dem Harry-Potter-Universum. Über den dritten Platz darf sich das bereits im September 2022 erschienene FIFA 23 (im Test, Note: 8.0) freuen, der letzte Ableger der Fußball-Serie mit offizieller FIFA-Lizenz. In den Verkaufs-Charts für Deutchland schafft es mit Mario Kart 8 Deluxe (im Test, Note: 9.0) ein weiterer Nintendo-Titel auf das Podest neben Zelda und Hogwarts Legacy.

Basis für die Auswertung sind die physischen Verkäufe aus den folgenden Ländern: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Österreich, Schweiz, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn.

Nicht nur in Europa ist Tears of the Kingdom erfolgreich, sondern führt auch die japanischen Halbjahrescharts an. Dort liegt es vor Pokémon Karmesin/Purpur (im Test, Note: 6.0) und Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (im Test, Note: 7.5). Mario Kart 8 Deluxe erreicht in Japan Platz sechs und Hogwarts Legacy den zehnten Platz. FIFA 23 schafft es nicht in die Top 10.