PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 9. bis zum 13. Januar (Microsoft Xbox Wire)

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

11. Januar – Children of Silentown

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Children of Silentown ist ein düster atmosphärisches Adventure, das eine geheimnisvolle und herzergreifende Geschichte erzählt. Wie jedes andere Kind auch fürchtet sich Lucy vor dem Wald: Denn jede Nacht bringt sie das widerhallende Gebrüll um den Schlaf. Nicht einmal ihre Träume sind ein sicherer Ort, an dem sie spielen kann. Als immer mehr Dorfbewohner*innen verschwinden, beschließen Lucy und ihre Freund*innen, dem Spuk auf den Grund zu gehen.

12. Januar – Chasing Static

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Inspiriert vom Science Fiction-Horror der 80er bietet Chasing Static mit seiner audio-basierten Spielmechanik und nonlinearen Erkundungen eine einzigartige Perspektive auf das Genre des narrativen Adventures. In der tiefsten Nacht wütet ein schwerer Sturm über dem Norden von Wales. Meilenweit von jeder Stadt entfernt, sucht Chris Selwood Schutz in einem abgelegenen Café. Kurz darauf muss Chris mitansehen, wie die Kellnerin des Cafés von einer mysteriösen Kreatur angegriffen wird, bevor er das Bewusstsein verliert. Als er wieder zu sich kommt, erwacht er in den verlassenen Ruinen des Gebäudes. Wirst Du herausfinden, was geschehen ist?

12. Januar – Breakers Collection

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Das kultige Kampfspiel Breakers kehrt in einer fantastischen Kollektion zurück und lässt mit den beiden enthaltenen Original-Titeln sowie neuen Inhalten die Herzen der Arcade-Fans höherschlagen. Erlebe die nostalgische Spannung des klassischen Versus-Modus oder stelle Dich Deinen Gegner*innen in der Online Lobby. Egal, ob Du trainierst oder die Ranglisten eroberst, hier kommt nie Langeweile auf!

13. Januar – NEScape!

Jetzt heißt es: Du gegen die Uhr! Denn NEScape kombiniert den nostalgischen Look von Retro-Spielen im 8Bit-Look mit dem modernen Nervenkitzel eines Escape Rooms. In einem intensiven Wettlauf gegen die Zeit stellst Du Dich kniffligen Rätseln, sammelst erhellende Hinweise und lüftest das Geheimnis, was hinter der nächsten Tür liegt. Wirst Du die Nerven behalten und NEScape entkommen?

13. Januar – One Piece Odyssey

Der berühmte Pirat Monkey D. Ruffy und seine Strohhut-Crew segeln auf der Suche nach neuen Abenteuern über die Meere der Neuen Welt. Während ihrer Reise geraten sie jedoch in einen Sturm und erleiden Schiffbruch. Danach werden sie an eine üppig bewachsene tropische Insel gespült, die von ständigen tosenden Stürmen umgeben ist. Der von seiner Crew getrennte Ruffy begibt sich auf ein großes neues Abenteuer, um seine Freund*innen zu finden und von der Insel zu entkommen. Ihn erwarten gefährliche neue Feinde, furchtbare Naturgewalten und vieles mehr. Für noch mehr Piraten-Spaß sorgt die One Piece Odyssey Deluxe Edition.

13. Januar – UnderDungeon

Werde zur gefährlichsten Liefer-Katze der Welt in UnderDungeon. In dieser Fantasiewelt kämpfst Du auf die verrücktesten Arten und Weisen. Zauberblasen, eine Bumerang-Kanone oder ein klassisches Langschwert können in diesem fremden Land viel bewirken. Jeder Charakter, den Du auf Deiner Reise triffst, hat etwas Interessantes zu sagen … vielleicht außer den Enten. Die quaken nur rum.