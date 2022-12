PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 12. bis zum 16. Dezember (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S undXbox Oneerhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

13. Dezember – Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion

Optimiert für Xbox Series X|S – Stürze Dich ineine HD-Neuauflage des erfolgreichen Prequels zu Final Fantasy VII. Zusätzlich zur neu aufbereiteten Grafik sorgen vollständig synchronisierte Dialoge und neue Audio-Elemente für eine dynamische Neuauflage des beliebten Klassikers. Erzählt wird die Geschichte von Zack Fair, einem jungen Krieger, der von einem Jungen bewundert wird, der dazu bestimmt ist, die Welt zu retten.

13. Dezember – High On Life

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Game Pass – Du kommst frisch von der High School, hast keinen Job, keinen Ehrgeiz und auch sonst nichts zu bieten, bis ein außerirdisches Kartell die Erde überfällt. Jetzt musst Du gemeinsam mit einem Team aus sprechenden Waffen Deine ganz persönliche Reise antreten und eine*r der tödlichsten, intergalaktischen Kopfgeldjäger*innen des Kosmos werden. Im neuesten Comedy-Abenteuer von Justin Roiland (“Rick & Morty”) reist Du zu einer Vielzahl von Schauplätzen im gesamten Kosmos, stellst Dich dem ruchlosen Garmantuous und seiner Bande von Schläger*innen, sammelst Items und triffst einzigartige Wesen.

13. Dezember – Potion Craft

Game Pass – Potion Craft ist ein Alchemist*innen-Simulator, in dem Du die Möglichkeit hast, eigene Tränke zu brauen. Du hast die volle Kontrolle über Labor und Laden: Entwickle neue Rezepte, locke Kund*innen an und experimentiere nach Lust und Laune. Aber vergiss nicht: Die ganze Stadt zählt auf Dich.

13. Dezember – Wavetale

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Erforsche den Ozean und den verfallenden Archipel von Strandville im Action-Abenteuer Wavetale. Im Verlauf des Spiels lernst launische Fischer*innen, geheimnisvolle Einsiedler*innen und vielleicht die ein oder anderen Pirat*innen kennen. In der Rolle von Sigrid, einem jungen Mädchen, das sich mit einem mysteriösen Schatten anfreundet, durchquerst Du ruhige Gewässer und wogende Wellen.

14. Dezember – Raptor Boyfriend: A High School Romance

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Stürze Dich in ein ironisches Teenager-Drama aus den 90ern und versuche, in Deinem letzten Jahr auf der Highschool die große Liebe zu finden! Du schlüpft in die Rolle von Stella, einer Teenagerin, die in eine Kleinstadt zieht und dort eine geheime Gemeinschaft von Kryptiden entdeckt. Stella ist fest entschlossen, sich in ihrem letzten Jahr an der High School zu integrieren. Sie möchte neue Freund*innen und am besten noch Beziehung finden, aber das ist gar nicht so einfach. Hilf ihr bei ihren Entscheidungen und begleite sie durch Abenteuer voller Drama und skurriler Situationen.

15. Dezember – Blacktail

Werde zur/zum Hüter*in des Waldes oder zum Schrecken, aus dem Albträume entstehen. Schmiede die Legende von Baba Yaga und erlebe ihre Ursprünge in Blacktail, einer einzigartigen Mischung aus Bogenkämpfen, Magie und düsteren Erzählungen inmitten einer lebendigen Märchenwelt.

15. Dezember – Box Align X

Entdecke die Kraft der Box Align Puzzles! Ein einfaches, aber herausforderndes Puzzlespiel, bei dem es darum geht, alle Kisten mit so wenigen Zügen wie möglich zu entfernen.

15. Dezember – River City Girls 2

Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery – Die River City Girls sind zurück! Misako, Kyoko, Kunio und Riki – verstärkt durch Marian und Provie – stellen sich einem brandneues Beat-’em-up-Abenteuer! Formiere ein schlagkräftiges Team für lokale Kämpfe im Off- oder Online-Modus und erkunden die riesige Welt voller Möglichkeiten, Widersacher*innen und mysteriöser Orte.

16. Dezember –Aery – Path of Corruption

Jede Ebene von Aery – Path of Corruption steht für einen anderen Weg, den Du einschlagen kannst. Deine Aufgabe besteht darin, die Pfade und ihre möglichen Folgen zu erkunden und eine Zukunft für die unbekannte Hauptfigur zu finden.

16. Dezember – Alphadia Neo

In einer Welt, in der Kämpfe um Energi, die Lebensenergie, ausgebrochen sind, trifft ein junger Mann ohne Gedächtnis auf eine Prinzessin, deren Königreich zerstört wurde. Stelle Dich den rundenbasierten Kämpfen, erhöhe Dein Energi-Level, indem Du mehrere Elementare erweckst, die es nur in der Alphadia-Serie gibt und erlerne neue Fähigkeiten. Alphadia Neo beinhaltet auch ein originelles Angelspiel, bei dem Du Fische gegen mächtige Items oder Ausrüstung eintauschen kannst.

16. Dezember – Cassiodora

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Prinzessin Cassiodora ist vom bösen Zauberer Kenzar entführt worden. Um sie zu retten, müssen sich die auserwählten Ritter Agni, Colden und Luken im ganzen Königreich Astoria einer riesigen Armee von Hexen, Geistern und Dämonen stellen. Spiele mit Deinen Freund*innen oder alleine und kämpfe Dir Deinen Weg durch dieses farbenfrohe Shoot ’em up frei. Verdiene neue Items, verändere Deinen Charakter, fordere Dich selbst heraus und stelle Dich den furchteinflößenden Endgegner*innen.

16. Dezember – Grime

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Grime ist ein methodisches und unbarmherziges 2,5D-Metroidvania im Soul-Stil, in dem Du Deine Feinde mit lebenden Waffen vernichtest, die sich in Form und Funktion verändern. Pariere Angriffe, um ihre Beute zu absorbieren, ihre Fähigkeiten zu erlangen und Deine Skills in einer Welt des anatomischen Grauens zu verbessern.