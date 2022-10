Need for Speed Unbound: Neuer Trailer und Details zu den Fahreffekten

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Electronic Arts veröffentlicht seit der Ankündigung in der letzten Woche konstant und regelmäßig neue Informationen zum kommenden Need for Speed Unbound. Aktuell geht der Hersteller dabei auf die Details zu den außergewöhnlichen Grafikeffekten des Rennspiels ein.

Demnach betont EA, dass die Entwickler das Ziel verfolgen, sowohl bei den Autos als auch der Umgebung wieder einen ultrarealistischen Detailgrad zu erreichen. Die von Graffitis inspirierten Fahreffekte, von den Entwicklern entsprechend auch "Tags" genannt, sollen euch neben der Kleidung eine weitere Möglichkeit geben, euer eigenes Auftreten in der Spielwelt zu individualisieren. Sie werden ausgelöst indem ihr als Fahrer driftet, mit dem Auto springt, euren Boost einsetzt, die Reifen durchdrehen lasst oder (Beinahe-) Kollisionen verursacht. Die Tags sollen anpassbar sein und so den eigenen Fahrstil auf "einzigartige" Weise optisch in der Spielwelt widerspiegeln. Kreiert wurden die Effekte, welche im Spiel auch als freischaltbare Sammelobjekte dienen, mit Unterstützung bekannter und beliebter Street-Art-Künstler wie zum Beispiel Sentrock und JC Riviera.

Einen weiteren Eindruck könnt ihr Euch in dem kurzen Trailer machen, den ihr direkt unter diesen News anschauen könnt. Need for Speed Unbound soll am 2.12.2022 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.