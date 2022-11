Need For Speed Unbound: Exklusive Palace-Edition vorgestellt

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Need For Speed Unbound ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Keine Woche vergeht, ohne dass neue Details zum kommenden Rennspiel Need for Speed Unbound von Electronic Arts veröffentlicht werden. Diesmal wurde die Zusammenarbeit mit dem Streetwear-Modelabel Palace Skateboards in den Mittelpunkt gestellt.

Da ihr im Spiel nicht nur eure Autos, sondern auch die Spielfigur mit einer großen Auswahl an Klamotten und modischen Accessoires "tunen" könnt, wurde bereits bei der Ankündigung von Need for Speed Unbound die Zusammenarbeit mit dem Londoner Modelabel bekannt gemacht. Jetzt folgen Details zu einer exklusiven und vorbestellbaren Palace-Edition des Spiels, welche diverse Zusatzinhalte enthält und euch auch die Möglichkeit gibt, bereits drei Tage vor dem offiziellen Releasetermin des Rennspiels, per Vorabzugang die Straßen von Lakeshore unsicher zu machen. Wichtigster Teil der Exklusivinhalte sind dabei die folgenden, gemeinsam mit Palace entworfenen, vier Fahrzeuge:

Mercedes-AMG GT Black Series (2020)

Volkswagen Golf GTI (1976)

BMW M3 Evolution II E30 Evolution (1988)

Mercedes-AMG G 63 (2017)

Zusätzlich hält die Version spezielle Palace-Fahreffekte, ungefähr 20 Kleidungsstücke, diverse Klebefolien, ein "Palifornia"- Nummernschild und eine Charakterpose für Euch bereit. Im parallel zur Ankündigung veröffentlichten und unter diesen Zeilen verlinkten Trailer könnt ihr euch eigene Eindrücke zur Sonderedition und dem Spiel selbst machen.

Need for Speed Unbound erscheint am 2.12.2022 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.