Need for Speed Unbound: Details zum Soundtrack bekannt gegeben

Unter dem Motto "Lass Dich vom Flow treiben" hat Electronic Arts Details zum Soundtrack von Need for Speed Unbound veröffentlicht. Wie bereits in den ersten Trailern angedeutet, wird der Schwerpunkt dabei klar beim Hip-Hop-Genre liegen.

Nichtsdestotrotz soll der mehr als 70 Lieder umfassende Song-Katalog genreübergreifend inspiriert sein und eine größtmögliche Abwechslung bieten. So wurde insbesondere auch Wert darauf gelegt, eine international breit gestreute Auswahl an Künstlern und Einflüssen einzubringen. Knapp die Hälfte des Materials wird nicht in englischer Sprache gesungen beziehungsweise gerappt sein. Senior Brand Manager Chase Braight gibt in der Bekanntgabe auch seiner Hoffnung Ausdruck, den jeweils in ihren Heimatländern renommierten Künstlern auf diesem Weg auch eine internationale Bühne bieten zu können. Aushängeschild der musikalischen Untermalung soll jedoch klar A$AP Rocky sein, der mit dem neuen Track „Sh*ttin’ Me“ bereits im Ankündigungstrailer zu hören war. Zudem sollen euch mehrere exklusive Songs des französischen Elektro-/Hip-Hop-Produzenten Brodinski mit seinem einzigartigem Sound durch die Welt, Story und Erlebnisse des Spiels begleiten. Im Folgenden findet ihr die vollständige Liste aller Titel des Soundtracks:



INTERPRET TITEL A$AP Ant, A$AP Rocky The God Hour A$AP Ferg feat. A$AP Rocky Shabba A$AP Rocky Babushka Boi A$AP Rocky Palace A$AP Rocky Shittin Me Alina Pash Воїн Alison Wonderland Eyes Closed Amir Obe WISH YOU WELL Ammar 808 ft. Kali Dass Ey Paavi Anna Lunoe Ice Cream (feat. Nakamura Minami) Ash-B ft. Mckdaddy BOOTY Balming Tiger Kolo Kolo (ft. Omega Sapien, bj wnjn)(prod. Unsinkable) Bicep Apricots Big Hass, Taffyraps, Little G Fresh, Rann, Medusa TN, Nayomi & Big Moe Arab Femcee Cypher Bizarrap & Villano Antillano Villano Antillano: BZRP Music Sessions Vol. 51 Bonez MC & AK AUSSERKONTROLLE In meinem Benz Botany She Will Be Brodinski ft. Peewee Longway Split Buku Front To Back Charli XCX Trophy clipping. Check the Lock Cristale Militant Danger Mouse & Black Thought (feat. A$AP Rocky and Run The Jewels) Strangers Diplo ft. Lil Yachty & Santigold Worry No More DIVINE Punya Paap Ecko Bazz Mmaso Eliza Legzdina Curse 4 U (Joo Joo) Grebz Несправедливо Higher Brothers Empire ICYTWAT Eyez on Em IDK & Kaytranada Taco JMK$ Sxuthside JP THE WAVY Neo Gal Wop KALUSH feat. alyona alyona Гори (Gory) Kasien, Kelvin Krash TIME Kelvin Krash & COUCOU CHLOE THIEF IN THE NIGHT Kidd Kenn Vroom Vroom KOKOKO! Azo Toke Lil Eazzyy Forever Been Steppin’ Lous and The Yakuza, Sfera Ebbasta Je ne sais pas Maxo Kream ft. Tyler The Creator BIG PERSONA MILKBLOOD, PVRIS WICKED Moksi, LexBlaze Shout Like Mura Masa blessing me w/ Pa Salieu & Skillibeng Mura Masa, slowthai Deal Wiv It ODZ, Ivory, Slowface TAPPAT DET HELT Oki ft. Gedz SIRI Oliver Olson, Gibbs Tłoki Payday, Danny Brown Vampire Pépe Life Signs - Roll Mix Playboi Carti Slay3r poutyface HEY NEIGHBOR! Princess Nokia Versace Hottie Rico Nasty ft. Flo Milli Money Rozzma Hout SCH Autobahn Shirin David, Kitty Kat Be a Hoe/Break a Hoe Shygirl SLIME Slikback Ascension Smooky MarGielaa Stay "100" Space 92 The Door Steff da Campo, SMACK Renegade Strategy Carbon Footprint Terror Jr Fun The Synaptik Tared Thoto SP*** OUT Tkay Maidza Where Is My Mind? Tohji, Loota, Brodinski Yodaka Tokischa, ROSALÍA Linda Tommy Cash Racked Tropkillaz, Rincon Sapiência, Clau Dame Mais UMEK Cryptic Speech

Need for Speed Unbound erscheint am 2.12.2022 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.