Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Erlebt Need for Speed Unbound mit 60 fps und 4k Auflösung auf PS5 – spürt jeden Huckel im Boden durch das haptische Feedback und taucht in die Welt von Lakeshore ein, dem größten Spielplatz für Straßenrennen!

Vor kurzem haben wir den Enthüllungstrailer für unser neustes Need for Speed rausgebracht. Dabei wurde ein Straßenrennnennervenkitzel enthüllt, der von Criterion Software ganz neu entwickelt wurde und nächsten Monat erscheint. Wie im Video schon angeteasert ist unser Ziel, The Grand zu erreichen – Lakeshores ultimative Straßenrennenherausforderung, in der ihr wöchentliche Qualifizierungen bestehen müsst (und gegen die Polizei!). Auf dem Weg werdet ihr die Möglichket haben, euch eine Garage voll voll personalisierter Wagen aufzubauen.

Heute beschäftigen wir uns weiter damit, wie die Features der PlayStation 5 euch noch weiter ins Spiel eintauchen lassen – Los geht’s!

Rennt gegen die Zeit, seid cleverer als die Polizei und bewältigt wöchentliche Qualifikationsaufgaben, um The Grand zu erreichen – Lakeshores ultimative Straßenrennenherausforderung. All das in Need for Speed Unbound, ab dem 2. Dezember 2022.

Packt euch eure Garage voll mit präzise getunten, personalisierten Fahrzeugen. Lasst die Straße in eurem Style erstrahlen und freut euch auf exklusive Anpassungen und einen lebendigen globalen Soundtrack, der in jeder Ecke der Welt ankommt. Seht euch an, wie die Features der PS5 Straßenrennen aufs nächste Level bringen – in Need for Speed Unbound.

The most realistic looking cars in Need for Speed history are paired with a vibrant graffiti-inspired art style to deliver high-energy visual and sound effects as you’re tearing through the streets of Lakeshore. Genießt alle Details Dank der Power der PS5, die euch 4K-Auflösung, eine 60-fps-Framerate und eine 60-Hz-Simulation-Rate bringt. Damit erlebt ihr responsive Grafiken und besseres Handling wenn ihr es am meisten braucht.

Was hat man davon, wenn man einen tollen neuen Wagen angepasst hat, den dann niemand sieht? Lakeshore ist eine lebendige Stadt und die CPU der PS5 ermöglicht viel dichteren Verkehr und mehr Fußgänger in einer bevölkerten Stadt. Wenn ihr das neuste Upgrade auf eurer Reise austestet, werden die Straßen von Lakeshore voll sein mit all ihren Einwohnern, die sich ums Geschäft kümmern. Das bedeutet, dass es auch viel mehr Autos gibt, die ihr überholen oder anrempeln könnt – je nachdem, wie gut ihr am Steuer seid.

Angereichterte Autosimulatinen ermöglichen es auch, die Fahrweise der Modelle tiefgehender zu simulieren. So erschaffen wir eine intuitive Fahrerfahrung. Jeder kann sich in ein Auto setzen, aber die Straßen zu meistern und einen Platz in The Grand zu erobern ist etwas ganz anderes und bedarf Fähigkeiten, Mut und eine ganze Menge Flair.

Spürt die Reihen auf den Straßen wenn der DualSense-Controller seine Signale direkt an eure Fingerspitzen weitergibt. Habt keine Angst, euch schmutzig zu machen. Nehmt die schön-polierten Autos mit von der Straße weg, lasst sie mit anderen zusammenprallen der führt die Outfits aus – macht, was euch weiterbringt!

Ein immersives Audioerlebnis, das tiefere Verbindungen mit NFS Unbound’s Welt ermöglicht – und mit den Autos, die darin leben. Ob ihr einen Crown Vic oder eine seltsames Hellcat besitzt, hört zu, wie das Röhren vön den Wänden der höchsten Gebäude vibriert, wenn ihr im Hintergrund die Soundtracks von A$AP Rocky und AWGE-led hört.

Der Style der Straße ist enorm wichtig in Lakeshore. Ihr könnt die Speed Unbound Palace Edition vorbestellen* und der Menge zuvorkommen mit three days early access und exklusiven Bonusinhaalten zum Palace-Thema. Unter anderem:

PLUS exklusive Vorbestellerinhalte in Unbound:

Wir freuen uns auf euch in Lakeshore – sobald Need for Speed Unbound am 2. Dezember 2022 rauskommt -wir sehen uns!