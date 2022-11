Need for Speed Unbound: Trailer zum Takeover-Feature veröffentlicht

PC Xbox X PS5

Need for Speed Unbound erscheint am 2.12.2022 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Im Vorfeld versorgt euch Electronic Arts auch in dieser Woche mit neuen Details zum kommenden Ableger seiner Need for Speed-Serie. Demnach werdet ihr Stück für Stück die Spielwelt "übernehmen" können.

Im Gegensatz zu anderen Spielen wie Grand Theft Auto - San Andreas geschieht dies aber nicht mit Waffengewalt. Ihr erobert die Bezirke der Stadt Lakeshore mit euren Fähigkeiten als Fahrer, spektakulären Drifts, atemberaubender Geschwindigkeit und eurem Fahrstil. Indem ihr außerdem Sammelobjekte findet, überzeugt ihr die Racing-Szene des jeweiligen Bereichs Stück für Stück von euch. Den frischen, rund einminütigen, Trailer mit neuen Einblicken ins Look & Feel des Rennspiels findet direkt ihr unter diesen News.