Need for Speed Unbound: Gameplay-Leaks aufgetaucht

Auf YouTube sind zwei geleakte Gameplay-Videos zuaufgetaucht. Offensichtlich wurden Spielszenen aus einer Vorabversion aufgezeichnet und ins Netz gestellt. Das erste Video, ihr seht es unter dieser News , bietet eine kurze Rundfahrt in einem Käfer in 1080p. Das zweite, bedeutend längere Video bei YouTube bietet nur 720p, zeigt aber ausführlich die Tuningmöglichkeiten und wurde auf Twitch mitgeschnitten.

Need for Speed Unbound erscheint am 2. Dezember für Xbox Series, PlayStation 5 und PC. Bereits ab dem 29. November erhalten alle EA Play- und Xbox Gamepass-Abonnenten einen Vorabzugang zum Spiel. Dabei könnt ihr die Standard-Version des Spiels für 10 Stunden anspielen.