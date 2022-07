One Piece Film - Red startet am 13. Oktober in den deutschen Kinos

PC Xbox X PS4 PS5

Der Anime und Manga gehört zu einer der umfangreichsten Serien überhaupt. Zur Einsortierung, von der Trickfilm-Adaption von Toei Animation wurde im November 2021 die 1.000. Folge ausgestrahlt. Mit One Piece Film - Red befindet sich nun ein neuer Film in der Mache, der sich um die Sängerin Uta dreht. Besonders spannend soll die Story dadurch werden, dass sie die Tochter vom Roten Shanks ist.

Wie die Macher des Streifens nun bekannt gegeben haben, wird Red ab dem 13. Oktober 2022 in den deutschen und österreichischen Kinos anlaufen. In Berlin findet am 11. Oktober 2022 die deutschsprachige Erstaufführung statt. Alternativ könnt ihr aber auch das japanische Original mit Untertiteln schauen. Die sieben Songs werden in jedem Fall in japanisch zu hören sein. Einen ersten Vorgeschmack erhaltet ihr um unten eingebundenen Trailer.