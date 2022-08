PM: ONE PIECE FILM: RED will die Herzen der europäischen Fans erobern, nachdem er in Japan die Kinokassenrekorde gebrochen hat (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

ONE PIECE FILM: RED will die Herzen der europäischen Fans erobern, nachdem er in Japan die Kinokassenrekorde gebrochen hat

– Die Vorfreude ist groß – der Film kommt am 13. Oktober in deutsche Kinos –

Paris, Frankreich – 12. August 2022 – Die Stimme von One Piece war noch nie so laut wie heute! Die Veröffentlichung von One Piece Film: Red am 6. August in Japan war ein großer Erfolg. Der Film spielte bereits an seinem ersten Wochenende 2.254.237.030 JPY (ca. 16.530.320 Euro) ein. In nur zwei Tagen haben 1.579.552 Menschen den Film im Kino gesehen.

Für One Piece, die am längsten laufende Serie in der Geschichte von Toei Animation, ist es an der Zeit, einen neuen Meilenstein zu erreichen und die Herzen des europäischen Publikums zu erobern. Toei Animation Europe und seine Partner haben Veranstaltungen und Premieren für den Film vorbereitet, die sowohl für langjährige Fans als auch für Neuankömmlinge Meet-and-Greets beinhalten.

“Am vergangenen Wochenende fand in Japan der offizielle Start von One Piece Film: Red statt. Gleichzeitig feierte der Film auch in Frankreich mit einer speziellen Vorab-Vorführung im Le Grand Rex seine Premiere – in Deutschland steht der Kinostart für den 13. Oktober an. In den kommenden Monaten werden viele weitere Vorführungen und Aktivitäten in ganz Europa stattfinden, darunter Einzelhandelsveranstaltungen, Konzerte, Filmvorführungen und vieles mehr. Regelmäßig veröffentlichte Nachrichten werden darüber informieren, was in den regionalen Märkten passiert und geplant ist. Es ist die beste Gelegenheit, um die größte Marke der Unterhaltungswelt zu feiern“, erklärt Ryuji Kochi, Präsident von Toei Animation Europe.

Ein medienübergreifendes Phänomen

Im Juli 2022 feierte One Piece den 25. Jahrestag seines ersten Erscheinens als Manga in der Shonen Jump im Jahr 1997. Seit July 2022 übersteigt die Gesamtzahl der weltweit verkauften Exemplare 500 Millionen Stück. Das Weltweite Phänomen ist genauso stark wie bei der Ausstrahlung der ersten One Piece-Folge in Japan im Jahr 1999, mit treuen Legionen von Fans und prominenten Anhängerinnen und Anhängern in jedem Winkel der Welt. Mit mehr als 1.000 in 80 Ländern ausgestrahlten Episoden, 13 veröffentlichten Spielfilmen und dem Guinness-Weltrekord, der dem Manga-Schöpfer Eiichiro Oda für die „meisten veröffentlichten Exemplare ein und derselben Comicserie von einem einzigen Autor“ verliehen wurde, hat sich One Piece nachhaltig in der kulturellen Landschaft einer ganzen Generation etabliert.

Schließt euch tausenden von Fans an und feiert ONE PIECE FILM: RED!

Weitere Infos findet man auf der offiziellen Webseite des Films , zudem können im Presskit die Plakate zum Film heruntergeladen werden.

Alles zu ONE PIECE FILM: RED

Synopsis:

Uta, die beliebteste Sängerin der Welt, deren Stimme als „überirdisch“ beschrieben wurde, ist dafür bekannt, ihre eigene Identität zu verbergen. Zum ersten Mal überhaupt wird Uta sich der Welt bei einem Live-Konzert offenbaren. Der Saal füllt sich mit allen Arten von Uta-Fans – aufgeregte Piraten, die Marine und die Strohhüte unter der Führung von Luffy, die einfach nur gekommen sind, um ihren klangvollen Auftritt zu genießen. Als ihre imposante Stimme den Saal erfüllt, sind die Zuschauer und Fans gleichermaßen verblüfft, als sie erfahren, dass sie in Wirklichkeit Shanks‘ Tochter ist.

Deutschland und Österreich:

Kinostart in Zusammenarbeit mit Crunchyroll: 13. Oktober 2022

Premiere: 11. Oktober 2022

Nationale Veröffentlichung

Save the date: Wir sind auf der Gamescom 2022.

Webseite: https://kaze-online.de/Kino/One-Piece-Red/

Press Kit: https://cosmocover.box.com/s/yap65okjv321209a8k00mh8yssf1h7uz

Frankreich, französisch sprachige Schweiz, Belgien und Maghreb

Kinostart: 10. August 2022

Premiere in Paris: 6. August 2022

Nationale Veröffentlichung in jedem dieser Länder

https://www.pathefilms.com/film/onepiecefilmred

Spanien:

Kinostart: (Mit Untertiteln in Spanisch und Katalanisch): Winter 2022

Premiere: TBD

Nationale Veröffentlichung

Spanisches Press Kit: https://cosmocover.box.com/s/joygtwb1463encj4r72ywtikzb0xixml

Italien

Kinostart: Herbst 2022, vertrieben von Anime Factory

Premiere: TBD

Save the date: Lucca Comics & Games 2022

One Piece Film: RED ist eine gute Gelegenheit mit allen Fans der Serie das One Piece Jahr mit tollen Events voller Überraschungen zu feiern

TOEI Animation Europe und Anime Factory sind stolz auf der Lucca Comics & Games 2022 das größte je in Italien veranstaltete One Piece Event zu organisieren!

https://www.youtube.com/watch?v=lqUvmzeMCzw

EMEA Veröffentlichungskalender 2022 für ONE PIECE FILM: RED

Deutschland & Österreich: 13. Oktober 2022

Frankreich: 10. August 2022

Belgien (französisch sprachig): 10. August 2022

Marokko: 10. August 2022

Algerien: 10. August 2022

Schweiz (französisch sprachig): 10. August 2022

Belgien (niederländisch sprachig): 7. September 2022

Niderlande: 8. September 2022

Rumänien: 14. Oktober 2022

MENA-Region: 3. November 2022

Italien: TBD

Spanien: TBD

Irland: TBD

Vereinigtes Königreich: TBD

Nord- und Ost-Europa: TBD

Afrika: TBD

Über One Piece:

Die Serie “One Piece” ist eine Umsetzung des Mangas, den Eiichiro Oda 1997 erschaffen hat. Seitdem ist One Piece zum internationalen Hit geworden, der Manga verkaufte weltweit über 500 Millionen Kopien. Seit über 10 Jahren belegt der One Piece Manga den ersten Platz der Verkaufscharts in Frankreich – Die seit dem Debüt im Jahre 1999 von Toei Animation produzierte Anime-Serie “One Piece” besteht inzwischen aus über 1000 Folgen.

Über Toei Animation

Toei Animation Co., Ltd. zählt zu den weltweit erfolgreichsten Studios für Animationsproduktion. Die Aktivitäten des Unternehmens umfassen die Entwicklung und Produktion von Animationsfilmen, sowie weltweite Vermarktung und Lizenzierung von Programmen mit Vertriebsbüros in Los Angeles, Paris, Hongkong und Shanghai. Seit der Gründung 1956 hat Toei Animation Co., Ltd. über 13.316 Serienepisoden (mehr als 230 Serien) und mehr als 258 Spielfilme (bis März 2022) produziert.

Über Toei Animation Europe:

MIt Sitz in Tokio und Vertriebsbüros in Los Angeles, Hongkong, Shanghai und Paris zählt Toei Animation zu den weltweit erfolgreichsten Studios für Animationsproduktion. Toei Animations Unternehmungen beinhalten Entwicklung und Produktion von Animations-Produkten, sowie weltweite Vermarktung und Lizenzierung.Das 2004 gegründete Toei Animation Europe übersieht die Vermarktung und Verwertung der Animierten Serien von Toei Animation in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten. Unter den berühmtesten Serien finden sich Captain Harlock, Dragon Ball, Saint Seiya, Sailor Moon, und One Piece.

Über Crunchyroll

Crunchyroll verbindet Anime- und Manga-Fans in über 200 Ländern und Regionen mit den Inhalten und Erlebnissen, die sie lieben. Neben kostenlosen, werbefinanzierten Inhalten und kostenpflichtigen Premium-Inhalten bietet Crunchyroll der Anime-Community Events, Kinofilme, Games, Merchandise, Home Entertainment und Manga-Veröffentlichungen. Auf Crunchyroll haben Anime-Fans Zugang zu einem der größten Kataloge an lizenzierten Anime, die für die Zuschauer:innen weltweit in zahlreichen Sprachen angeboten werden. Zuschauer:innen haben außerdem Zugang zu Simulcasts –Top-Serien, die unmittelbar nach der japanischen Erstausstrahlung verfügbar sind. Die Crunchyroll-App ist auf über 15 Plattformen verfügbar, einschließlich aller Spielekonsolen. Crunchyroll, LLC ist ein unabhängiges Joint Venture zwischen dem US-amerikanischen Unternehmen Sony Pictures Entertainment und dem japanischen Unternehmen Aniplex, einer Tochtergesellschaft von Sony Music Entertainment (Japan) Inc.; beides sind Tochtergesellschaften der Sony Group Corporation mit Sitz in Tokyo.