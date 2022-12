PM: Die Stärke der Bänder in One Piece Odyssey (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In der Geschichte von One Piece Odyssey geraten Ruffy und die Strohhut-Piratenbande auf dem Meer in einen gewaltigen Sturm und erleiden auf der geheimnisvollen Insel Waford Schiffbruch. One Piece Odyssey ist ein brandneues, rundenbasiertes Rollenspiel mit neuen Charakter- und Monsterdesigns von Eiichirō Oda, dem Autor von ONE PIECE.

Bei unserem kürzlichen Preview-Event, das passenderweise in San Diego in Ozeannähe stattfand, bezeichnete Katsuaki Tsuzuki, der Produzent von One Piece Odyssey, das Hauptthema des Spiels als „eine Geschichte von Bändern, gesponnen aus Erinnerungen“. Es war dem Entwicklerteam auch wichtig, ein „Rollenspiel zu erschaffen, das es den Spielern ermöglicht, die Welt von ONE PIECE zu erkunden und in ihr Abenteuer zu erleben“.

Wir freuen uns sehr, euch heute zeigen zu können, wie Spieler Bänder im Spiel stärken können und wie sie die einzigartigen Fähigkeiten jedes Charakters nutzen, wenn sie in die Welt von ONE PIECE eintauchen, die Tsuzuki und der Rest des Teams erschaffen haben.

(Achtung, Piraten, kleinere Story-Spoiler voraus!)

Erst einmal nehmen wir uns die Kampfsysteme im Spiel vor und erklären, warum die unlösbaren Bänder, die im Kampf geschmiedet wurden, notwendig sind, um eure Gegner zu schlagen.

Tsuzuki: „In Actionspielen ist es erforderlich, sich auf einen Charakter in jedem Kampf zu konzentrieren und ihn zu verstehen, um ein spielerisch befriedigendes Erlebnis zu haben. Doch die Reihe ONE PIECE bietet jede Menge faszinierender Charaktere in der Strohhut-Bande. Deshalb haben wir uns für rundenbasierte Gefechte mit Befehlen als Kampfsystem unserer Wahl entschieden, um unseren Spielern die Möglichkeit zu bieten, den einzigartigen Charme jedes einzelnen Charakters zu genießen.“

Im Allgemeinen müssen Spieler in rundenbasierten Rollenspielen alle Charaktere vorbereiten und festlegen, bevor sie den Zug ausführen können. Doch One Piece Odyssey verfolgt einen anderen Ansatz.

Tsuzuki: „Als Grundtaktik haben wir uns für ein Schere-Stein-Papier-Element entschieden und gleichzeitig die Charaktere zufällig in mehreren Bereichen positioniert. So können die Spieler zwischen den verschiedenen festgelegten Charakteren wechseln – und die einzigartigen Fähigkeiten und Fertigkeiten jedes Charakters nutzen, um Gegner zu besiegen. Dieses System bietet eine Vielzahl von Situationen, mit denen sie jedes Mal konfrontiert werden, was eine neue Perspektive auf die Kämpfe bietet, die sie im Spielverlauf durchstehen müssen.“

In den meisten Kämpfen rennen die Strohhüte mit den Gegnern in verschiedene Kampfbereiche, und bis zu vier Crewmitglieder greifen den Gegner an, während der Rest die Reserve bildet. Strohhüte können aus der Reserve geholt und frei neu positioniert werden, solange sie noch über eine Aktion verfügen. Manchmal machen es die Positionen der Gegner dem Team schwer, wenn eher auf Unterstützung ausgelegte Crewmitglieder von Elite-Marines umzingelt sind. Da ihr die Möglichkeit habt, zwischen den Charakteren in eurem Team zu wechseln, könnt ihr in jeder Kampfbegegnung über Kampfposition, Effektivitätstyp, Bond Arts und potenzielle Sekundärziele entscheiden.

Die Strohhut-Bande und gegnerische NPCs werden in Effektivitätstypen eingeteilt: Power (Kraft), Speed (Geschwindigkeit) und Technique (Technik). Power ist dabei effektiver gegen Speed-Gegner und weniger effektiv gegen Technique-Gegner.

Ruffy, der Kapitän der Strohhüte, ist ein Power-Typ. Ruffy ist zwar mächtig, tut sich gegen Technique-Gegner aber schwer. Nami, die Navigatorin der Strohhüte, ist ein Speed-Typ und stark gegen Technique-Gegner. Mit ihren blitzschnellen Fähigkeiten hilft sie Ruffy, wenn der in der Klemme steckt!

Mit bis zu neun Strohhüten und vier im direkten Kampf gibt es viel zu entdecken.

Die Crew ist jetzt schon stark, da alle über ihre eigenen Stärken verfügen. Doch dies ist eine Geschichte der Bänder, und deshalb ermuntern wir alle Spieler, das volle Potenzial des Spiels mit Bond Arts freizuschalten!

Diese Künste gehören zu den stärksten Angriffen, die die Strohhüte ausführen können. Zu Beginn der Geschichte tauchen die Strohhüte in die Welt Memoria ein, einer Welt voller Erinnerungen, die mit den Erinnerungen der Strohhut-Bande verwoben sind. Dort wollen sie ihre verlorene Stärke wiedererlangen. Um die Bond Arts freizuschalten, müssen die Spieler die verlorenen Nebenquests, die als Memory Links bekannt sind, in Memoria entdecken und die Geschichte der Bänder, die bestimmte Strohhüte verbindet, erneut erleben. Nach dem Abschluss dieser Memory Links werden die Bond Arts freigeschaltet und können im Spiel eingesetzt werden, solange die Strohhüte über die entsprechende Bandstufe verfügen.

Bond Arts erfordern zum Aktivieren bestimmte Bandstufen, und die Bandstufe kann durch gemeinsame Kämpfe gesteigert werden. Um einen solchen Angriff zu starten, müssen alle Strohhüte, die an dieser Bond Art beteiligt sind, zur angreifenden Gruppe gehören und über die entsprechende Bandstufe verfügen – der initiierende Strohhut muss außerdem eine verfügbare Aktion haben.

Durch die reine Stärke dieser Angriffe lohnt sich die Suche nach diesen Memory Links und das Ausprobieren verschiedener Teamzusammenstellungen der Strohhüte, damit die Bandstufen hoch genug bleiben.

Tsuzuki: „Bond Arts sind ein Beispiel für die Vorteile, die die Verwendung verschiedener Charaktere und Gegenstände bietet, damit die Spieler ihre Gegner mit einem stärkeren Angriff besiegen können. Deswegen ermuntern wir die Spieler, die Memory Links auszuprobieren, um das Team zu stärken.“

Es wäre nicht ONE PIECE, wenn es nicht etwas Drama gäbe. Wir haben es ins Spiel eingebaut, um den Spielern eine weitere Möglichkeit zu geben, das Team zu verbessern.

Im Verlauf des Spiels bietet das System der dramatischen Szenen nach dem Zufallsprinzip Missionsziele mitten im Kampf, die zusätzliche Erfahrung, Währung und Beute bieten, wenn das Missionsziel absolviert wird. Zum Beispiel muss ein Gegner manchmal durch einen bestimmten Strohhut besiegt werden, sogar wenn das Crewmitglied gegen diesen Effektivitätstyp schwach ist. Das macht den Kampf zwar manchmal schwieriger, aber die Belohnung ist es wert!

Außerhalb von Kämpfen ermuntert das Spiel die Spieler weiterhin, die Kameradschaft zu stärken.

Tsuzuki: „Im Verlauf des Abenteuers entdecken die Spieler Orte, an denen sie lagern und eine ‚Party‘ feiern können. Mit dieser ‚Party‘ erhalten sie einen Erfahrungsbonus für ihre nächsten zehn Kämpfe.“

All die zusätzliche Beute, die die Strohhüte durch das Überwinden der „Dramatische Szene“-Herausforderungen erhalten, sind wichtige Komponenten zum Kochen, zur Herstellung von Trick Balls (Trickbällen) und zum Verbessern der Ausrüstung. Dadurch, dass sie die Stärke der Bänder der Strohhüte nutzen, können die Spieler mit der daraus resultierenden Stärke größere Herausforderungen wie Bosskämpfe überwinden, indem sie diese Belohnungen in Gegenstände umwandeln, die den Ausgang des Kampfes beeinflussen können.

Wie es sich für ein großes Abenteuer gehört, verbringen die Strohhüte ihre Zeit mit Ausruhen, Feiern und Herstellen, wenn sie ihr Lager aufschlagen. Während des Lagerns haben die Spieler die Möglichkeit herauszufinden, wie sie ihre Ressourcen am besten einsetzen, indem sie kochen, Trick Balls herstellen und Nico Robins Mystery Craft (geheimnisvolles Handwerk) einsetzen.

Sanji ist der Koch der Crew und kann leckere Mahlzeiten für den Kampf zubereiten. Vergesst niemals, vor jedem harten Kampf etwas aus Sanjis Küche mitzunehmen, da diese Mahlzeiten besser als jeder herumliegende Apfel sind. Probiert Sanjis Bronze Bat Soup (Bronze-Fledermaus-Suppe) aus, denn sie heilt alle Verbündeten und gewährt außerdem einen Bonus von 10 % Bonus auf DEF (Abwehr) und GUTS (Mut).

Lysop ist der Scharfschütze der Strohhüte und erschafft Trick Balls. Diese Trick Balls bieten starke Buffs für die Gruppe oder starke Debuffs für den Gegner. Die Bosse in One Piece Odyssey sind stark. Wie im Original werden die Bosse die Strohhüte auf die Probe stellen, und die Spieler müssen mit Lysop zusammenarbeiten, um Trick Balls zu erstellen, die die Verteidigung des Gegners schwächen oder ihn anfälliger für Statusschwächungen machen.

Nico Robin, die Archäologin der Strohhüte, ist die Kuratorin der Ausrüstung des Spielers. Jeder Strohhut hat ein Raster, und die Spieler können das Raster nach Belieben füllen, um die Crew zu verbessern, indem sie Würfel mit verschiedenen Fähigkeiten und Werten erwerben, die die Spieler im Verlauf des Spiels finden können. Im weiteren Verlauf des Spiels und der Geschichte könnte Nico Robin zu einem der beliebtesten Crewmitglieder werden, da sie Ausrüstung herstellen kann, um die Wirkung zu verstärken, und dem Spieler die Möglichkeit gibt, die Strohhüte durch vielseitige Anpassungen frei zu gestalten.

Alle Mitglieder der Crew sind von großem Wert und ein wichtiger Bestandteil des Spiels und der Odyssee des Spielers. Erschafft eure eigenen Erinnerungen mit den Strohhüten durch die Tiefe und die strategischen Elemente des Kampfs.

One Piece Odyssey erscheint am 13. Januar 2023 für PS5 und PS4. Bestellt noch heute vor und begebt euch mit Ruffy und den Strohhüten auf eine große Odyssee.