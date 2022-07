One Piece Odyssey: 18 Minuten Gameplay von der Anime Expo

PC Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit einiger Zeit arbeiten Bandai Namco und ILCA mit One Piece Odyssey an einem Rollenspiel auf Basis des erfolgreichen Animes und Mangas von Eiichirō Oda. Im Rahmen der Anime Expo 2022 in Los Angeles wurden nun 18 Minuten Gameplay aus dem Abenteuer der Strohhut-Bande veröffentlicht, die ihr euch unterhalb dieser News ansehen könnt. Zu sehen sind sowohl Erkundung als auch Kämpfe.

Erscheinen soll One Piece Odyssey noch in diesem Jahr auf PC, PS4, PS5 und der Xbox Series X/S.