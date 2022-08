GC22: One Piece Odyssey angespielt: Nami vor dem Riesenaffen gerettet

Runden-RPG mit Gum-Gum-Power

PC Xbox X PS4 PS5

Teaser Monkey D. Luffy und seine Piratenkumpels sind mit ihren Kampfskills für Action perfekt geeignet. Das neue RPG-Abenteuer der Strohhutbande setzt jedoch auf ein Rundenkampf-System. Kann das klappen?

Ah jetzt ja, eine Insel...

Orang-Utan-King-King liebt weiße Frau

Pinocchios Nase ist bekanntlich aus Holz, andere haben selbiges vor der Hütte.

Overpowered in den Rundenkampf

Es ist gut, dass One Piece Odyssey keine Geruchsemulation unterstützt...

Hübscher Anime-Stil

Ich gebe es zu: Ich habe keine komplette Comicbuch-Sammlung vonzuhause und kenne auch die TV-Serie alles andere als in- und auswendig. Den Strohhut-Piraten mit seinen Gummi-Gliedmaßen, knapp bekleidete Begleiter wie Nami oder Minirentier Tony mag ich dennoch gerne und ich hatte unter anderem mit den One-Piece-Ablegern zur-Reihe viel Spaß.Deshalb müsste ich selbigen eigentlich auch mithaben, nur setzt die neueste Versoftung der Reihe auf rundenbasierte Kämpfe, die nicht unbedingt mein Favorit in Rollenspielen sind. Hier erfahrt ihr, weshalb ich beim Gamescom-Anspielen trotzdem Freude im (noch für dieses Jahr angekündigten) Abenteuer hatte.Ich könnte zunächst versuchen, euch zu erzählen, worum sich die Handlung von One Piece Odyssey eigentlich dreht. Aber letztlich ist das für mich persönlich genauso wenig relevant wie der Umstand, dass Serienschöpfer Eiichiro Oda die Geschichte höchstpersönlich geschrieben hat. Unterhaltsam sind die in der GC-Demo vollständig auf Japanisch und Englisch vertonten Dialoge aber in jedem Fall – in hiesigen Gefilden wird man sich mit deutschen Untertiteln begnügen müssen, da sich für Bandai Namco die Kosten für eine vollständige Lokalisation aktuell nicht lohnt.Die Anspielversion versetzt mich jedenfalls auf eine Insel, vor deren Küste das Schiff meiner Strohhut-Bande zu Beginn gleich mal kentert. Konkret rücke ich in ein Gebiet namens King Kong Garden vor. Der Name ist Programm, denn Freundin Nami wurde von einem riesigen Affen entführt, der mühelos am Empire State Building hochklettern könnte. Und das, obwohl er kein Gorilla, sondern ein, Verzeihung, kackbraun befellter Orang-Utan ist.Ich muss Nami natürlich vor dem etwas dümmlich dreinschauenden Biest retten, und das nicht im Alleingang. Denn in der Demo habe ich unter anderen auch Lysop, Chopper und Nico Robin im Schlepptau. Etwas aus der Zeit gefallen wirkt dabei, dass all diese Begleiter, oder auch der später hinzustoßende Zorro, nur in den Dialogsequenzen, Cutscenes oder den Kämpfen zu sehen sind. Während ich also mit Luffy, Ruffy, oder wie auch immer ihr den Primatenzöglin nennen wollt, also die linearen Pfade entlang wandere, mich zwischendrin mit meinen Gummiarmen über Abgründe schwinge oder Craftingmaterial am Rand einsammle, ist von meinen Begleitern nichts zu sehen.Die linearen Pfade sind übrigens kein spezielles Phänomen, wie mir der französische PR-Chef auf Nachfrage verrät. Wie in der Demo gibt es lediglich kleine Nebenquests beziehungsweise -areale, die ich zusätzlich erkunden kann. Zu einem Schiffswrack kann ich in Demo aber nicht vordringen, denn schließlich muss ich ja den Affen umhauen und dafür sorgen, dass Namis knappes Bikini-Oberteil noch angemessen sitzt. Aber im finalen Spiel könnte ich den Pfad später auch noch mal zurücklaufen und mich der Zusatzaufgabe stellen. So gehe ich einfach weiter geradeaus und muss mich auch auf dem Weg zum Rotpelz noch mit ein paar anderen Feinden im Rundenkampf messen.Wie Rollenspiele mit rundenbasiertem Kampfsystem grundlegend funktionieren, muss ich euch nicht näher erläutern. One Piece Odyssey geht aber dennoch einen leicht anderen Weg, denn die Kampfschauplätze sind in mehrere Zonen aufgeteilt, zwischen denen ich mit meinen Figuren später auch hin und her laufen kann. Wird einer meiner Mitstreiter etwa in Schlaf versetzt oder durch einen Elektroangriff praktisch handlungsunfähig gemacht, kann ich ihn nur heilen, wenn ich alle Gegner in dessen Zone besiege. Dabei spielt dann auch die Reichweite meiner Attacken eine Rolle. Allerdings sind meine Helden in der Messe-Version allesamt mit dermaßen krassen Skills ausstaffiert, dass ich von diesen potenziellen Einschränkungen kaum etwas merke.Auch von der Aufladung der Spezialattacken kriege ich kaum etwas mit, die offenbar durch zuvor versuchten Schaden einsatzbereit gemacht werden. Ich zünde also hier einfach eine Gum-Gum-Gatling, auf einzelne Ziele oder größere Flächen ausgerichtete Attacken und habe kein Problem, die in größerer Anzahl vor mir auftauchenden Eisa umzuhauen. Dass Power-Attacken gegen Speed-Gegner am effektivsten sind, Speed-Attacken gegen Technik-Feinde oder Technik-Attacken gegen Power-Feinde, ist ebenfalls in der Demo nicht weiter von Belang. Meine Helden sind von Beginn an alle bereits auf Level 50 und steigen sogar noch mal um mehrere Stufen auf, bevor ich schließlich den Affen erreichen.Auch der fällt schnell unter Einsatz von Gum-Gum-Bezooka oder einer Thunderbolt-Attacke von Nami, die zusätzlich die Chance auf einen Paralyse-Effekte beim Gegner mitbringt. Ich glaube ernsthaft, dass dieses tatsächlich komplex anmutende System einige Tiefe mitbringt. Da ich hier locker 20 Stufen oder mehr über der meiner Widersacher liege, spielt das natürlich beim Probespielen keine Rolle. Aber Potenzial ist definitiv vorhanden!Zudem halten sich aufgrund der linearen Levelstruktur meine Befürchtungen in Grenzen, dass Grinding eine zentrale Rolle spielen wird. Aber wer weiß, obgleich Grinding auch in der vom selben Entwickler umgesetzten umgesetzten Neuauflage vonweit weniger ausgeprägt war als vorher üblich – bei japanischen Studios kann man sich in diesem Punkt nie ganz sicher sein.In der Präsentation reißt One Piece Odysseynicht unbedingt Technik-Bäume aus, aber mich spricht der Anime-Stil an. Die Animationen sind auch außerhalb der Kämpfe so weit ganz schick, und die fetten Spezialattacken im Kampf machen absolut Laune. Ob das Spiel 30 oder 60 Frames bietet, native 4K oder eben auch nicht, habe ich gar nicht erst gefragt. Denn wenn das für euch entscheidend ist, solltet ihr euch wohl eher in anderen Genres umschauen.Am Ende meiner Spielzeit liegt der King-Kong-Verschnitt jedenfalls im Staub, ohne dass ich mich dafür groß hätte anstrengen müssen. Ganz ehrlich, ich hätte sogar Spaß mit diesem Spiel, wenn das durchgehend so wäre, hoffe aber, dass die Herausforderung am Ende deutlich größer ist oder ich das zumindest auf Wunsch so einstellen kann. Die Demo ist jedenfalls vorbei, und ich hatte Spaß. Und das ist genau das, was ich von einem Spiel im One-Piece-Universum erwarte. Trotz mancher verbleibender Fragezeichen: Mission erfüllt, ich freue mich drauf!Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)