Teaser Hagen konnte sich bereits einen Monat vor Release des JPRGs mit der Strohutbande aus der Manga- und Anime-Vorlage auf der mysteriösen Insel Warford tummeln.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobal

Bandai Namco gab mir die Gelegenheit, die rund ersten drei Stunden von One Piece Odyssey auf PC (via Streaming) zu erleben. In dem JRPG (mit Story aus der Feder des Schöpfers der Manga-Vorlage Eiichiro Oda) strandet die berühmte Strohhut-Piratenbande auf der mysteriösen Insel Waford.



An One Piece habe ich sehr schöne Jugenderinnerungen, aber irgendwann hing ich hinterher beim Manga und kam auch bei den Folgen des Anime nicht mehr nach. Das möchte ich eigentlichschon lange ändern. Ein typischer Fall von "sobald ich Zeit habe", wobei die nötige Zeit bei der Mammut-Serie um Piraten auf der Jagd nach dem namensgebenden Schatz nur wächst. Das Grundinteresse an der jüngsten Spiel-Umsetzung war also vorhanden, auch wenn selbige nach dem Zeitsprung angesiedelt ist, von dem ich nur gehört habe. Ein anderes Erschwernis: Ich hätte mit einem Action-RPG mehr geliebäugelt, doch Odyssey setzt ganz klassisch auf Rundenkämpfe – allerdings machten die mir in meiner Anspielzeit mehr Spaß als erwartet! Auf der Insel Waford geht es seltsam zu. Direkt zu Beginn regnet es gefrorene Blitze vom Himmel. Schere, Stein, Gummiarm JRPGs nehmen sich bekanntlich gerne Zeit, bis sie langsam aufdrehen. Odyssey beginnt dagegen recht flott, weil ihr nach der Crash-Landung drei Crew-Mitglieder vermisst. Also macht ihr euch direkt auf die Suche und vertrimmt dabei die schräge Fauna der Insel, darunter Rieseneichhörnchen mit Wutproblemen und hirnabwesend grinsende Schnecken.

Das Kampfsystem ist auf den ersten Blick Genre-Standard: Nach und nach sind die eigenen Figuren oder Gegner am Zug. Ich habe die Wahl zwischen direktem Angriff, Skills oder Items und manche Attacken sorgen für Debuffs wie Brand oder Bluten. Zum einen setzt Odyssey ein Schere-Stein-Papier-Prinzip obendrauf: Jeder Charakter nutzt bei all seinen zur Verfügung stehenden Attacken entweder komplett auf Kraft, Technik oder Fernkampf, wobei letzteres effektiv gegen Kraft ist und so weiter.



Eine größere Besonderheit: Die Kämpferinnen und Kämpfer stehen sich nicht alle als ein Block gegenüber, sondern verteilen sich meist in Gruppen auf zwei bis drei Bereiche. Das dürft ihr euch nicht wie eine Taktik-Karte vorstellen, in jeder dieser Zonen klassisch die Helden auf der einen und die Feinde auf der anderen Seite. Auch gibt es keine Bewegungspunkte oder ein derartiges System. Die Piraten können schlicht nur dann für Nahkampfangriffe in einen anderen Bereich wechseln, wenn sie in ihrer Zone keinen Gegner mehr vor der Nase haben. Gleichzeitig könnt ihr bequem jedes Party-Mitglied austauschen, der noch nicht gezogen hat (vier kämpfen aktiv, bis zu fünf weitere dauerhafte Begleiter habt ihr in Reserve) und über das System aber auch Figuren Plätze tauschen lassen. Das bietet einigen taktischen Raum, um eure Crew nicht gegen Gegner antreten zu lassen, gegen die sie im Nachteil sind und gezielt die Feinde auszuknipsen, die als nächstes ziehen dürften (ähnlich wie die Aufteilung des Kampffeldes, hätte auch die visuelle Darstellung der Zugreihenfolge aber übersichtlicher ausfallen können). Ruffys zieht sich dank seiner Gum-Gum-Kräfte mit seinen elastischen Armen an Kletterpunkte heran. Der Wechsel auf andere Figuren bei der Erkundung der Welt eröffnet andere Möglichkeiten. So passt der Elch-Mensch Chopper durch kleine Öffnungen. Die Würfel sind gefallen

Direkt nach der zügigen Vervollständigung eurer Crew trefft ihr auf den mysteriösen Entdecker Adio und das Mädchen Lim, welches die Insel vor Piraten beschützt und die Kräfte eurer Crew in Würfeln versiegelt, die über Waford verteilt werden. In meiner Spielzeit habe ich direkt zwei Dungeons absolviert und darin auch Fähigkeiten wiederentdeckt. Das ist nicht zu kleinteilig: Ein größer Würfel gibt direkt Ruffy, Zorro und Co. mehrere Fähigkeiten zurück. Dazu erbeutet ihr kleinere Quader, die dazu dienen, flexibel einzelne Skills aufzuleveln. Dazu kommt das obligatorische Crafting sowie ein System, mit dem ihr möglichst viele Buff-Artefakte in einer Art Tetris-Block-Format in ein quadratisches Artefakt-Inventar mit begrenztem Platz einfügt.



Daneben nutzt ihr die Fähigkeiten eurer Crew und vor allem Ruffys Gum-Gum-Kräfte um durch die Umgebung zu navigieren oder zerstörbare Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Auch kleine Schalter-Rätsel und natürlich Bosskämpfe dürfen nicht fehlen. Gerade der Wächter am Ende des zweiten Dungeons hat auch manches Crew-Mitglied in die Besinnungslosigkeit gebrutzelt. Aber da Ihr wie erwähnt mit reichlich Personal auf der Ersatzbank startet und besonders Ruffy über Blitzangriffe nur lacht, ist der Schwierigkeitsgrad zumindest zu Beginn milde. Übrigens setzt Odyssey glücklicherweise nicht auf Zufallskämpfe. Ihr seht Feinde über die Insel pirschen und könnt euch den ersten Zug sichern, wenn ihr den Kampf startet, indem ihr in ihre Rückseite lauft.



Visuell gefiel die mir Umsetzung des Stils der Vorlage und das Flair der Insel, allerdings mit der Einschränkung, dass doch gerade Details wie das steife Fell eines Gorillas einen gewissen Plastik-Look haben. Inszenatorisch arbeitet Odyssey dazu nicht allzu modern mit reichlich Schwarzblenden: Ich laufe in einen Trigger, Schwarzblende, etwas interessantes passiert, Schwarblende, ich stehe wider allein genau so da wie vorher. Im schlimmsten Fall gehe ich nur zwei Schritte und es folgt die nächste Blende. Bei der schmissigen Kampfmusik habe ich dagegen nichts zu kritteln.