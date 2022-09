TGS22: One Piece Odyssey erscheint im Januar 2023

PC Xbox X PS4 PS5

One Piece Odyssey hat ein Releasedatum. Das Versprechen, den Titel noch in diesem Jahr zu veröffentlichen, konnte Bandai Namco nicht ganz halten, dafür erscheint das JRPG zur beliebten Manga- und Anime-Serie am 12. Januar 2023 für PC auf Steam und einen Tag später, am 13. Januar 2023 für PS4, PS5 und XSeries in gleich drei unterschiedlichen Retail-Versionen: die Standard-Edition mit einem Vorbestellerbonus, die Deluxe-Edition (das Spiel nur digital) mit Deluxe-Pack und Abenteuer-Erweiterungs-Pack und die Collector's Edition mit allen Packs, Boni, Sammelbox, Steelcase sowie Postkarten und einer Ruffy-&-Lim-Figur.

Für alle One Piece Fans kam des Weiteren eine echte Kuriosität auf den Markt. Alle bisher veröffentlichten Manga-Hefte wurden vom französischen Künstler Ilan Manouach in ein gigantisches One-Piece-Buch mit 21.000 Seiten zusammengefasst. Das über 16kg schwere Werk soll 1.900 Euro kosten. Aktuell lässt es sich bei JBE Books erwerben.

Den Release-Date-Trailer zu One Piece Odyssey haben wir euch unter der News eingebunden. Das knapp dreiminütige Video ist auf Japanisch mit englischen Untertiteln.