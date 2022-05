PM: #WeAreAllGaming Staffel 4: Gaming ohne Grenzen testet Minecraft für PC (Microsoft Xbox Wire)

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU 3DS PSVita iOS Linux MacOS Android Browser andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Minecraft ab 21,90 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Unbegrenzte Möglichkeiten – kaum ein Spiel steht so sehr für die absolute Freiheit, alles zu tun und zu bauen, wie Minecraft. Die einen steigen in die tiefsten Minen hinab und sammeln wertvolle Erze, die anderen bauen atemberaubende Kunstwerke aus den kultigen Blöcken. Kein Wunder also, dass Minecraft seit vielen Jahren Millionen von Spieler*innen begeistert.

Und wie spielt sich Minecraft für Gamer*innen mit Behinderung? Das Kultspiel erhält regelmäßig kostenlose Updates, die zum Teil auch das Gameplay und die Barrierefreiheit verbessern – ein Blick lohnt sich also!

Wir haben diesen Blick auf die inklusiven Features des Spiels geworfen und im Rahmen der vierten Staffel von #WeAreAllGaming die Initiative „Gaming ohne Grenzen“ an Bord geholt, um Minecraft für PC (Java 1.18) auf seine inklusiven Funktionen testen zu lassen. Das von Mobilfunkanbieter congstar und der Aktion Mensch unterstützte medienpädagogische Projekt prüft in kleinen Jugendgruppen regelmäßig Spiele auf ihre Barrierefreiheit – vom kleinen Indie-Game bis zum Triple A-Titel wie Forza Horizon 5.

In diesem Artikel erfährst Du, welche Hilfseinstellungen Minecraft bietet, an wen sie sich richten und welche bestehenden Behinderungen sie ausgleichen können. Die Beurteilung der Features erfolgt durch Gaming ohne Grenzen nach einer übersichtlichen Bewertung mit + für positiv und – für ausbaufähige Funktionen.

Du willst mehr über das medienpädagogische Projekt Gaming ohne Grenzen und ihre Testmethoden erfahren? Dann wirf einen Blick in unseren Intro-Artikel zu Staffel 4 von #WeAreAllGaming oder in den inklusiven Spieletest zu Forza Horizon 5.

„Minecraft ist ein Spiel voller Möglichkeiten – das macht es per se schon zu einem zugänglichen Spiel. Denn Spieler*innen müssen sich nicht auf einen bestimmten Skill verlassen, um voranzukommen. Sie können sich einfach in der riesigen Spielwelt und den verschiedenen Modi austoben – allein oder mit Freund*innen im Koop-Modus. Es gibt auch viele Konfigurationsmöglichkeiten, die Barrieren abbauen können und das Spielen erleichtern. Auf visueller Ebene gibt es noch ein paar vermeidbare Barrieren, die leicht mit einem zukünftigen Update abgebaut werden könnten. Für Menschen mit Höreinschränkungen ist überdies die PC-Version zu empfehlen, da sie mehr Untertitel-Optionen bietet. Trotz dieser vereinzelten Kritikpunkte hatten die Tester*innen großen Spaß beim Spielen und wir wünschen uns, dass möglichst viele Menschen ihrer Kreativität in der pixeligen Welt von Minecraft freien Lauf lassen können.“

Du möchtest auch, dass mehr Menschen den Spaß an Videospielen erleben können? Hat Dich die Neugierde gepackt, wie barrierefrei aktuelle Spiele sind? Dann besuche Gaming ohne Grenzen auf ihrer Website oder verfolge hier die Spieletest-Serie rund um Barrierefreiheit im Gaming mit congstar!