Monster Hunter - Rise Sunbreak: Erweiterung erscheint am 30. Juni

In einem Livestream hat unter anderem Ryozo Tsujimoto, Producer der Monster Hunter-Reihe, neue Infos zum DLC Monster Hunter - Rise: Sunbreak bekannt gegeben. Demnach wird die Erweiterung am 30. Juni 2022 erscheinen. Passend dazu wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der einen Blick auf die Hubwelt blicken lässt. Wie schon in Iceborne werdet ihr ein neues Gebiet bereisen und das Dorf Kamura zu diesem Zweck verlassen. Die Umgebung hört auf den Namen The Citadel und soll von vereisten Ebenen über grüne Felder eine Vielzahl an Biotopen bieten.

Die Geschichte von Sunbreak beginnt mit dem Auftauchen von Lunagaron. Daraufhin taucht Dame Fiorayne auf und nimmt euch mit in den Elgado-Außenposten. Hier habt ihr alle Einrichtungen, die ihr bereits aus alten Spielen und Monster Hunter - Rise kennt. Angeführt wird die Untersuchung der seltsamen Vorgänge von Admiral Galleus. Natürlich trefft ihr auf einige Monster mehr. Als neue Herausforderung kommt ein neuer Rang ins Spiel, der Master Rank.

An Monstern zu sehen waren beispielsweise eine neue blutorange Form des Bishaten, der wuchtige Garangolm, der sowohl mit Feuer als auch mit Wasser angreifen kann, und der Eis-Klauenwyvern Lunagaron. Als Kennern der Serie bekanntes Monster wird der Elektro-Flugwyvern Astalos seine Rückkehr feiern und Malzeno kennt man bereits aus früheren Trailern.

Wenn ihr das Hauptspiel bereits physisch oder digital besitzt, könnt ihr Sunbreak regulär als DLC erwerben. In der Deluxe Edition erhaltet ihr dazu neue Gesten und Dekorüstungen. Wenn ihr von Anfang an starten wollt, dann bietet euch Capcom auch ein Set, in dem Rise und Sunbreak enthalten sind. Wenn ihr neu startet, gibt es nun auch in Monster Hunter - Rise die Verteidiger-Waffen und -Rüstung, die besonders stark sind und den Einstieg erleichtern sollen. Als Vorbesteller erhaltet ihr außerdem besondere Dekorüstungen für euren Palico und euren Palamute. Weiter wird es insgesamt drei neue Amiibos geben, mit denen ihr besondere Outfits freischaltet.