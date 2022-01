For Honor: Update fügt neue Piratenheldin hinzu

PC XOne PS4

Bereits im Februar 2017 veröffentlichte Ubisoft mit For Honor (im Multiplayer-Test, Note: 7.0) einen Titel, der den Fokus ganz auf realistischen Nahkampf legt. In der Ur-Version hauten sich Samurai, Ritter und Wikinger gegenseitig die Schädel ein, doch über die Jahre sind immer mehr Charaktere hinzugekommen. So auch mit dem neuesten Update 2.0 für Season 4: Dieses fügt den Heldenarchetyp Piratin hinzu.

Bewaffnet ist die Schiffskapitänin mit Entermessern und Pistolen, in Aktion sehen könnt ihr sie in einem Trailer, der unterhalb dieser News eingebunden ist. Spielen könnt ihr die Piratin entweder, indem ihr sie für 7,99 Euro kauft, dann erhaltet ihr neben der Figur selbst noch ein exklusives Ornament, eine Elite-Montur, sieben Tage Champion-Status und drei Restesammler-Truhen. Oder ihr erwerbt sie ab dem 10. Februar im Spiel für 15.000 Stahl.