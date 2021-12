PM: For Honor® Year 5 Season 4 Frozen Shores startet heute zusammen mit dem Frostwind-Festival (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf,9.Dezember2021–Ubisoft®gab heute bekannt, dassFor Honor®Year 5 Season 4FrozenShoresab sofort verfügbar ist.Mit über 25 MillionenSpieler:innen, istFor HonorfürPlayStation®4, die XboxOneGerätefamilieundWindows PC,sowieaufUbisoft+,dem Ubisoft Abonnement-Service erhältlich*.For Honorist auf der PlayStation®5 und Xbox Series X|S mit Abwärtskompatibilität spielbar.

Der Trailer zur neuen Seasonkann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das VideohieralsDirektdownloadbereit.

Während eines ruhigen Winters konnten alle Fraktionen ihre Kräfte wieder sammeln, welche durch die Gefahren von Tempest verursacht wurden. Bis zu dem Zeitpunkt als geheimnisvolle Schiffe in den Docks landen.In demzeitlich limitiertenEventFrostwind-Festivalist esSpieler:innenmöglich, einen kostenlosen Event Pass durchzuspielen und Zugang zu einer Vielzahl an Belohnungen, wie beispielsweise einer neuen gemeinsamen Geste, einer neuen Schlacht-Montur, einem Effekt sowie einem Ornament zu erhalten. Außerdem können während des Events neue Waffen erbeutet werden.

Die neue Saisonwird außerdem Veränderungen zu derRiver Fort,GauntletundHarbour Mapsbeinhalten.Für 9,99 € kann der Battle Pass gekauft werden, welcher Premium Belohnungen wie eine neue Schlacht-Montur, Ornamente, Exekutionen, Podium und Effekte beinhaltet.

Nach dem Testgelände der letzten Season werden zum Saisonstart Verbesserungen an den Shinobi in das Live-Spiel aufgenommen. For Honor wird außerdem eine weitere Phase des Testgeländesbeginnend am 30. Dezember haben. Dabei wird der Fokus auf dem Herrschafts-und Eroberungsmodus liegen. Zu den Änderungen von Herrschaft gehören die Eroberungsgeschwindigkeit, Ruhm, harte Punkte und andere UI-Verbesserungen. Am 27. Januar wird das Titel-Update 2 einen neuen Helden sowie eine zeitlich limitierte Erfahrung und Belohnungen in die Welt vonFor Honorbringen. Die Bündnisspiele werden zurückkehren. Damit wirdSpieler:innenerlaubt, den Karussell desHorkos-Spielmodus zu spielen, welcher neue Belohnungen beinhaltet, wie eine neue Schlacht-Montur, ein Ornament sowie einen Effekt. Zudem wird es ein Rückblick-Event geben, Riposte des Schwarzen Prioren, wodurch auch die originalen Belohnungen und Waffen zurückkehren.

