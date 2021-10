PM: FOR HONOR® TRIFFT AUF DEAD BY DAYLIGHT - AB MORGEN IM NEUEN HALLOWEEN EVENT (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

20. Oktober 2021 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass das diesjährige Halloween-Event, ein Crossover mit Dead by Daylight, ab morgen verfügbar sein wird. Um Halloween zu feiern hat sich der Fallensteller aus Dead by Daylight in For Honor® eingeschlichen und wird niemanden verschonen!

Ab dem 21. Oktober und bis zum 11. November findet das zeitlich begrenzte For Honor-Event in Zusammenarbeit mit Dead by Daylight statt und heißt „Überlebende des Nebels“. Während dieses zeitlich begrenzten Events kann der Spielmodus „Überleben“ in einer gespenstischen Umgebung, basierend auf dem Dead by Daylight-Universum, gespielt werden. Dieser Spielmodus ist ein 4v4 PvP-Modus, in dem die Hilfstruppen durch eine mächtige KI ersetzt werden, dem Fallensteller. Dieser wandert über die Karte und sucht nach seiner Beute.

Während dieses Events ist es allen Spielenden möglich, einen kostenlosen Event Pass durchzuspielen und Zugang zu einer Vielzahl an Belohnungen, wie beispielsweise einer neuen Schlacht-Montur, einem Effekt sowie einem Ornament zu erhalten. Außerdem gibt es während des Events von Dead by Daylight inspirierte neue und zeitlich begrenzte Exekutionen, glorreiche Monturen und exklusive Signaturen.

Zusätzlich wird es ein Amazon Prime Gaming-Giveaway mit Bonuspaketen ab dem 21. Oktober geben, das für Amazon Prime und Prime Video-Kund:innen stattfinden wird. Die Bonuspakete bieten Spieler:innen sieben Tage Champion-Status, zwei Restesammler-Truhen und drei Battlepass-Ränge. Das Giveaway endet am 29. November.

Mit über 25 Millionen Spielern ist For Honor auf PlayStation®4, der Xbox One Gerätefamilie, und Windows PC sowie auf Ubisoft+, dem Ubisoft Abonnement-Service erhältlich. * For Honor ist auf der PlayStation®5 und Xbox Series X|S mit Abwärtskompatibilität spielbar.

Mehr Informationen über For Honor gibt es unter forhonorgame.com und auf Facebook unter facebook.com/forhonorgame und auf Twitter unter twitter.com/forhonorgame.

Die neuesten Informationen zu ForHonor und anderen Ubisoft Spielen gibt es unter: news.ubisoft.com

