PM: For Honor® Year 7 Season 1 startet am 16. März (Ubisoft News)

Düsseldorf, 9. März 2023 – Ubisoft gab heute bekannt, dass For Honor® Year 7 Season 1, Heresy, ab dem 16. März erhältlich ist. Die Season bildet den Auftakt zu Year 7 in For Honor, das vier actiongeladene Seasons bereithält. Diese bieten insgesamt zwei neuen Held:innen, vier neue Helden-Skins, vier Battle-Pässe, Kalender-Events, Rückblick-Events, das Testgelände, drei Heldenfestivals pro Titel-Update und weiteren Inhalte, die zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden.

​Im Year 7 Season 1 haben die im vergangenen Jahr entdeckten Relikte eine Anhängerschaft von Fanatikern hervorgebracht. Nachdem man sie der Ketzerei beschuldigt hat, wird eine Inquisition gegründet, um alle Fanatiker aus Heathmoor zu vertreiben. Die Piratin Yinchen, eine ehemalige Inquisitorin, erkennt, dass keine der beiden Seiten schuldlos ist. Um dem Blutvergießen ein Ende zu setzen, macht sie sich in Season 1, Heresy, auf die Suche nach den Relikten, um diese endgültig zu zerstören.

​Spieler:innen können mit dem Inquisitorin Yinchen Helden-Skin, der zum Seasonstart für 25.000 Stahl oder im Paket mit dem 7-Tage-Champion-Status und drei Restesammler-Truhen erhältlich ist, an Heathmoors Glaubenskrieg teilnehmen. Außerdem können sich Spielende bis zum 6. April in das Launch-Event "Heresy of the Relics" stürzen, das neue Beutewaffen, einen kostenlosen Event-Pass und vieles mehr bietet. Es müssen Zonen erobert werden, um Punkte zu sammeln und das andere Team in die Knie zu zwingen, allerdings mit einem besonderen Kniff: Jeder eroberte Punkt führt zu einem Buff für jedes Teammitglied.

​Der Battle Pass für Year 7 Season 1 wird ab Veröffentlichung mit 100 Stufen verschiedener Belohnungen erhältlich sein, die das Thema der Season widerspiegeln. Spieler:innen können den traditionellen Battle Pass oder das Battle-Paket, welches den Battle Pass enthält und sofort 25 Ränge freischaltet, erwerben.

​Mit über 25 Millionen Spieler:innen istForHonorauf PlayStation®4, der XboxOne-Gerätefamilie, und Windows PC sowie auf Ubisoft+, dem Ubisoft Abonnement-Service erhältlich*.ForHonor ist auf der PlayStation®5 und Xbox Series X|S mit Abwärtskompatibilität spielbar.

About For Honor

​Developed by Ubisoft Montreal in collaboration with other Ubisoft studios,* For Honor offers an engaging campaign and thrilling multiplayer modes. Players embody warriors of the four great factions – the bold Knights, the brutal Vikings, the deadly Samurai and the fearsome Wu Lin – fighting to the death on intense and believable melee battlefields. The Art of Battle, the game’s innovative combat system that puts players in total control of their warriors, allows them to utilize the unique skills and combat style of each hero to vanquish all enemies who stand in their way.

​*Associate Ubisoft studios include Quebec, Toronto and Blue Byte. Additional development from Studio Gobo.