PM: FOR HONOR®: YEAR 5 SEASON 3 TEMPEST STARTET HEUTE MIT DEM STURMWELLEN-EVENT (Ubisoft News)

Düsseldorf,9.September2021 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass For Honor® Year 5 Season 3 ab sofort verfügbar ist. Mit über 25 Millionen Spieler:innen ist For Honor auf PlayStation®4, Xbox One Gerätefamilie und Windows PC sowie auf Ubisoft+, dem Ubisoft Abo-Service* erhältlich. Ebenso ist For Honor auf PlayStation®5 und Xbox Series X|S mittels Rückwärtskompatibilität spielbar.

Das Video liegt hier zum Download bereit. Die AT-Version kann hier auf Youtube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

Nach einer intensiven Dürreperiode in Year 5 Season 2MiragebringtTempestheftige sintflutartige Regenfälle undWirbelstürme. Viele Krieger:innen beteten zu den Göttern für Regen, aber deren Antwort fiel anders aus als erwartet. Ab heute wird es ein zeitlich limitiertes Eröffnungsevent geben, Storm Tides. Während dieses Events ist esSpieler:innenmöglich, einenkostenlosenEvent Pass durchzuspielen und Zugang zu einer Vielzahl an Belohnungen, wie beispielsweise einerneuen Schlacht-Montur, einem Effekt sowie einem Ornamentzu erhalten. Außerdemkönnenwährend des Events neue Waffenerbeutetwerden.

Year 5 Season 3 startet mit Änderungen an der Fehdehandschuh-, Scherbe- und Hafen-Karte.

Für den Battle Pass können Spielende zudem Premium-Inhalte erwerben, inklusive neuer Schlacht-Monturen, Ornamenten,Exekutionen, Podium und Effekte. Zusätzlich erhaltenHelden:inneneine einzigartige Exekution, welche für 7.000 Stahl erhältlich ist.

Anknüpfend an das TestgeländederletztenSeason werden Verbesserungen fürdenOrochi,denPlünderer unddieOptionauswahlen,sowiefürweitere Kampfelemente basierend auf dem Feedback derSpieler:innendem Live-Spiel hinzugefügt.

Nächsten Donnerstag wird ForHonoreine weitereTestgelände-Phase haben. Der Fokus wirdauf demzweitenPassder vorherigen Phase,vor allemauf demShinobi,sowie den neuen Verbesserungen des Herrschafts-Spielmodus liegen. Veränderungen für die Herrschaft werden Einnahmegeschwindigkeit,Hardpoints, Tracking und andere UI-Verbesserungen umfassen.

Später in der Season könnenSpieler:innenauch den Zorn der Midgardschlange erleben, ein Rückblick-Event, welches ursprüngliche Belohnungen und Waffen zurückbringt.

In TU2 kehren ebenfalls die Bündnisspiele zurück.Dieses Mal könnenSpieler:innenden Spielmodus „Boten der Chimären“ spielen, in welchem sie ihren Wert gegenüberDaubenybeweisen können. Die Belohnungen beinhalten eine Schlacht-Montur und ein Ornament.

