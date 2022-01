F1 2021: Neuer Patch 1.15 optimiert KI auf bestimmten Strecken

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Ab sofort könnt ihr den Patch auf Version 1.15 für F1 2021 (im Test, Note: 9.0) herunterladen. Dieser bringt diverse Neuerungen mit sich, beispielsweise dürft ihr nun eure eigens erstellten Teams im Modus "Grand Prix" verwenden. Weiter dürft ihr einen Teamkollegen aus dem Fahrerfeld der F2 aus Saison 2020, 2021 und den Addon-Fahrern kaufen. Außerdem haben die Entwickler in Mehrspieler-Partien Netzwerk-Warnhinweise hinzugefügt. So seht ihr also immer direkt, ob es Probleme bei eurer Verbindung gibt.

Solltet ihr mit dem KI-Verhalten der Fahrer Probleme haben, so könnte Codemasters nun ebenfalls Abhilfe geschaffen haben. Das Fahrverhalten wurde auf den folgenden Strecken und Kurven angepasst, um die Gesamtgeschwindigkeit zu reduzieren: Österreich – Red Bull Ring: Kurve 9, Belgien – Spa-Francorchamps: Kurve 10, Niederlande – Zandvoort: Kurve 7. Alle Änderungen des Patches findet ihr in den offiziellen Patchnotes.