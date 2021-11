Battle Brothers erscheint im Frühjahr 2022 auf Playstation und Xbox

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Das rundenbasierte taktische Rollenspiel Battle Brothers (im Test, Note: 8.0) ist bisher lediglich für den PC und die Nintendo Switch (im Spiele-Check) erhältlich. Wie Publisher Ukiyo und Entwickler Overhype Studios nun via Twitter bekannt gegeben haben, wir sich dieser Umstand in nächster Zeit ändern. Demnach soll der Titel im Frühjahr 2022 auch auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Weiter geben die Studios bekannt, dass aktuell an Patch 10 für die Switch-Fassung gearbeitet wird.

Ihr habt absolut keine Ahnung, was Battle Brothers überhaupt ist oder warum ihr es spielen solltet? Dann können wir euch Jörgs Letsplay nur wärmstens ans Herz legen. Insgesamt 85 Folgen lang hat er seine Kompanie zum Ruhm geführt.