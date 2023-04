Zweiter Battle Brothers-Roman The Captain erschienen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vor gut einem Jahr erschien mit The Witch Hunter (Amazon-Partnerlink) bereits der erste Battle-Brothers-Roman aus der Feder von Casey Hollingshead, der auch für die Texte des Spiels verantwortlich zeichnet. Mit The Captain (Amazon-Partnerlink) legt er nun ein zweites Buch im Dark-Fantasy-Genre in der Söldnerwelt rund um Battle Brothers nach.

Im Mittelpunkt steht, wie schon im ersten Roman, Richter von Dagentear, Hauptmann einer Söldnergruppe die sich anschickt, den gefürchteten Briganten Kintorek zu stellen. Neben Banditen, Dieben und anderem Gesindel lauern natürlich auch bekannte Fantasy-Kreaturen wie Nachzehrer und Lindwürmer, aber auch die Tücken des schnöden Söldnerlebens mit all seinen Verstrickungen, auf die Gruppe um von Dagentear.

Wenn ihr den Stil des ersten Buchs mochtet, sollt ihr laut einem Review von Queen's Book Asylum auch beim zweiten auf eure Kosten kommen. Das 618 Seiten starke Buch kostet via Amazon derzeit 3,99 Euro. Wer Kindle Unlimited abonniert hat, kann es sogar ohne weitere Kosten lesen. Eine Paperback-Version wie beim ersten Buch gibt es derzeit noch nicht, beide Bücher liegen außerdem nur in englischer Sprache vor.