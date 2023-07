Battle Brothers Update mit Hand-of-Blood-Würdigung

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Am vergangenen Freitag haben die Entwickler von den Hamburger Overhype-Studios einige kleinere Veränderungen, sowie einen neuen Ingame-Inhalt zu ihrem Rundentaktik-Titel Battle Brothers hinzugefügt. Dies zeigt, dass die Entwicklung am erfolgreichen Erstlingswerk der Hanseaten weiterhin fortgesetzt wird, während der kommende 3D-Titel des selben Genres, mit dem Arbeitstitel Menace bereits in der Mache ist.

Die offensichtlichste Veränderung im aktuellen Update ist ein neues Banner, welches durch den Streamer Hand of Blood inspiriert wurde und demzufolge eine blutige Hand zur Schau trägt, die ihr auch im Aufmacherbild sehen könnt. Unten eingeblendet seht ihr eines seiner Battle-Brothers-Videos mit dem Lone-Wolf-Background.

Weiterhin wurden einige Anpassungen in den Texten und der KI vorgenommen, so nutzt der Computer die Split-Shield-Funktion in veränderter Häufigkeit und einige Events nach den Kämpfen erscheinen nun häufiger als bisher. Wenn euch das Let´s Play von Jörg Langer zu Battle Brothers noch nicht bekannt ist, sei euch ein Klick auf den Link wärmstens empfohlen. Fachsimpelei zum Spiel und zu den regelmäßigen Community-Streams von GG-User Vampiro findet ihr in der Battle-Broters-Taverne im hiesigen Forum.