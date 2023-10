Battle Brothers Brettspiel in Arbeit - Playtester gesucht

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Der erfolgreiche Rundentaktik-RPG-Mix im Low-Fantasy-Mittelalter-Setting Battle Brothers soll in Zukunft auch eine Brettspielumsetzung erhalten. Dies wurde im offiziellen Discord-Server der Hamburger Overhype-Studios angekündigt. Die Ankündigung kam zwar nicht von einem offiziellen Overhype-Account, wurde jedoch sowohl von der Community-Moderation, als auch von den Entwicklern bestätigt. Die Designer sind Frederic und Andi.

Das taktische Brettspiel befindet sich derzeit auf dem Weg in die dritte Runde der Alpha-Testungen und die Entwickler suchen nun nach brettspielerfahrenen weiteren Testern. Getestet wird das Boardgame mittels Tabletop Simulator. Falls ihr Interesse an der Mitarbeit am Projekt habt, solltet ihr neben Zeit und der notwendigen Software über mehr oder weniger flüssige Englischkenntnisse verfügen, damit ihr Feedback zum Battle-Brothers-Brettspiel geben könnt. Ausserdem müsst ihr ein NDA unterzeichnen.

Die Entwickler des Battle-Brothers-Entwicklerteams von Overhype steht dem Projekt beratend zur Seite, um sicherzustellen, dass es dem Setting und Geist von Battle Brothers gerecht wird. Zur Ankündigung und nach einer kleinen Testrunde des Battle-Brothers-Brettspiels äußert sich Jan Taaks von den Overhype Studios auf Discord wie folgt:

Toll, die Reaktionen auf die Ankündigung des Brettspiels zu sehen! Wir hatten gerade eine kleine Testsitzung in Hamburg und ich kann sagen, dass es ein wirklich cooles Spiel ist : ) Also definitiv von BB-Dev genehmigt.

Bei Interesse am Playtest oder bei anderen Fragen und Anregungen könnt ihr euch via Discord an den Verfasser der Ankündigung melden.