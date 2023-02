Battle-Brothers-Entwickler Overhype startet Voice-Chat- und Playthrough-Event

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

In den vergangenen Monaten haben die Entwickler der Hamburger Overhype-Studios bereits einige Q&A-Aktionen durchgeführt. Im Schwerpunkt ging es dabei mit Battle Brothers um das Erstlingswerk der Hanseaten. Es wurden aber auch schon einige Details über das Spiel mit dem Arbeitstitel Menace verraten, welches sich aktuell in der Entwicklung befindet.

Am Freitag, den 3.2.2023 um 15:30 Uhr geben euch die Devs erneut via Discord die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Parallel wird darüber hinaus auf Steam ein Entwickler-Playthrough gestartet. Dazu habt ihr bis zum Event die Gelegenheit, auf Discord darüber abzustimmen, mit welchem Hintergrund gespielt werden soll. Ihr könnt also mitentscheiden, ob die Entwickler beispielsweise lieber als Söldner des Nordens oder Südens, mit den blutrünstigen Kultisten wie Jörg Langer im GG-Letsplay oder als tränkebrauende Anatomisten zu Felde ziehen sollen.

Solltet ihr Interesse an der Veranstaltung haben, oder den Hintergrund des Entwickler-Playtroughs mitentscheiden wollen, haben wir euch unter der News noch einmal die entsprechenden Links angefügt.