Battle Brothers Letsplay #01: Söldner von Putzbrunn

Teaser Der Helm ist geputzt, die Crowdfunder haben für das Startszenario abgestimmt. Das Letsplay kann beginnen! Jörg heuert die ersten User-Söldner an und schickt sie in den ersten Kampf auf Leben und Tod!

Dieses Letsplay ist von Crowdfundern finanziert, aber frei für alle. Auch du willst Söldner bei den Global Brothers werden? Dann ab zur Crowdfunding-Seite Verkündet es einem Jeden und jedem Einen: Die Söldnerschar der Global Brothers hat sich offiziell gegründet. Statt sich sinnlos von Lehnsherren verheizen zu lassen, will sich eine Schar tapferer Bauersleute sinnvoll von Kommandant Jörg verhei– will sie sich Ruhm und Ehre und fette Beute verdienen, in dem sie auf die glorreichen Taktiken des Kommandanten Jörg vertrauen.Für die Bauernmiliz und andere Startbedingungen der Partie haben die Spender abgestimmt. Nachdem sich Jörg eine Welt mit einem vertraut klingenden Seed erstellt, heuert er direkt eine stattliche Zahl an Recken an. Ob die Bauern zumindest wissen, an welchem Ende sie die Waffe anfassen müssen und welche Topspender die begnadeteren Alter Egos abgekommen haben, seht ihr am besten direkt selbst.Viel Spaß!