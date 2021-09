Landwirtschafts-Simulator 22: Charakter-Editor vorgestellt

PC XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Landwirtschafts-Simulator 22 ab 33,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der für den 22. November angekündigte Landwirtschafts-Simulator 22 wird bis zu 16 Spieler gleichzeitig auf einer Karte ermöglichen. Und erstmals in der Serie dank Cross-Play auch Landwirte der unterschiedlichen Plattformen Seite an Seite sähen und ernten lassen. Damit ihr in diesem Gewusel nicht ständig Klonen eurer eigenen Spielfigur über den Weg lauft, wurde der Charakter-Editor umfangreich erweitert. Ein aktueller Artikel des Entwicklerteam stellt die reichhaltigen Möglichkeiten des Charakter-Editors in den Mittelpunkt.

Neben mehr Varianten bei Frisuren oder Bärten gibt es auch mehr Auswahl bei Brillen, Handschuhen, Hüten und anderen Bekleidungsstücken. No-Name-Kleidung hängt ebenso im virtuellen Landwirt-Spind wie originale Kleidung bekannter Marken, so dass ihr immer passend zu euren Fahrzeugen gewandet auf den Äckern wandeln könnt.