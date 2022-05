Anschnallen & Lesebrille aufsetzen

Die Welt stolpert von einer Krise in die nächste – nach der Katastrophe ist scheinbar vor der Apokalypse. Ganz anders verhält es sich bei unseren Lesetipps für den Wonnemonat: Hier wechseln sich ernste und lustige Themen ab. Ein buntes Pottpouri für jede Stimmungslage, zum Nachdenken, Verschnaufen oder einfach nur zum Lachen. Viel Freude beim Schmökern!

Nachhaltigkeit ist Trumpf

insidegames.de am 5.5.2022 von Bernhard Richter

Die Zeiten, in denen Computerspiele nur als Grund gesehen wurden, Massenmörder zu werden, sind glücklicherweise vorbei. Serious Games sind Spiele, deren Hauptzweck über die Unterhaltung hinausgeht. Sie schaffen starke emotionale Erlebnisse und verwandeln komplexe Konzepte in Erfahrungen aus erster Hand. Und mit 2,5 Milliarden Gamern auf der ganzen Welt gibt es hier in der Tat das Potenzial, einen Wandel herbeizuführen.

Vector Racer

harmmade.com

Rundenbasierte Strategiespiele sind ein alter Hut und sogar Fußball könnt ihr am Computer "turn based" spielen (siehe Football, Tactics and Glory). Aber Autorennen? Ja, auch das gibt es! Vielleicht kennt ihr das Spielprinzip noch aus Schulzeiten - damals war das Vektor-Formel-1-Spiel auf Karopapier hilfreich für den Matheunterricht und notwendig, um so manch langweilige Lateinstunde zu überleben. Auf der Webseite von Harm Boschloo könnt ihr direkt im Browser gegen KI-Renner antreten oder ihr wechselt euch im Hot-Seat-Modus im lokalen Multiplayer ab. Die Streckenauswahl ist riesig - das reicht für viele Mittagspausen im Büro!

Mein Trecker, mein Feld, mein Spiel

zeit.de am 24.4.2022 von Matthias Kreienbrink

Der Landwirtsschafts-Simulator ist ein unerklärliches Phänomen. Der IT-Berater "Fabian" versucht es dennoch mit einer Erklärung, traut sich dabei aber nicht, seinen vollen Namen zu nennen, "da er berufliche Nachteile fürchtet ". Muss man sich im Jahre 2022 tatsächlich noch schämen, wenn man LWS zockt?

Krieg spielen im 21. Jahrhundert

wasted.de am 17.4.2022 von Andreas Inderwildi

"In der Civilization-Serie begegnet uns das freundliche und farbenfrohe Gesicht einer keimfreien und sorgfältig aufpolierten Menschheitsgeschichte; zwar von Krieg maßgeblich gezeichnet und definiert, aber garantiert ohne Grausamkeiten. Das Spiel grinst uns farbenfroh ins Gesicht, selbst wenn wir Atombomben über Städten abwerfen oder als nationalsozialistischer Diktator einen Vernichtungskrieg führen. (...) Der Krieg in der Ukraine macht aber eines deutlich: Es ist ist höchste Zeit, dass das Bild von Krieg als aufregendes Abenteuer oder blutleeres Taktieren Stück für Stück auseinandergenommen und neu zusammengesetzt wird."

Der wahre Wert ikonischer, aber fiktiver Schmuckstücke

taylorandhart.com im April 2022

25 Schmuckstücke aus Filmen und Videospielen hat der Juwlier Taylor & Hart einer Wertschätzung unterzogen. Die Krone von Prinzessin Peach schafft es nur auf Platz 2 der teuersten, fiktiven Kostbarkeiten. Wäre der fulminante Haarkranz echt, müsste ein Preisschild mit satten 240 Millionen Pfund daran kleben. Was kostet dann wohl das Diamantschwert aus Minecraft oder gar der Eine Ring, sie alle zu knechten?

Suchtfaktor Computerspiel - Faszination mit Nebenwirkungen

ardaudiothek.de am 27.03.2022 von Sabine Adler

In vielen Familien sorgen Computerspiele ständig für Ärger. Jugendliche können nicht aufhören, werden von Entwicklern zum Kauf von Zubehör animiert und versinken in ihrer Welt. Nach draußen lockt sie kaum noch etwas. Es sei denn, es kommt zum Entzug. Eine Audiocast-Reportage von Deutschlandfunk Kultur.

Historical Accuracy of Hitler’s Balls in ‘Sex With Hitler’

vice.com am 24.1.2022 von Samantha Cole

Dass es auf Steam kranke Spiele gibt, in denen Adolf Hitler unzensierten Sex mit Anime-Girls hat, regt heute niemanden mehr auf. Wohl aber, wenn die Darstellung des Diktators historisch nicht korrekt ist. Schließlich ist bekannt, dass der spätere Führer einen Hoden bei der Schlacht in Somme im 1. Weltkrieg verloren hatte und damit quasi entmannt war. Das Spiel zeigt den Wahnsinnigen aber doppeleiig. So geht das nun wirklich nicht!

Aus dem GG-Archiv: Wie die Pixel bluten lernten

gamersglobal.de am 11.10.2014 von Freylis

Wer die Texte unserer Userin Freylis kennt, der weiß: Es wird lustig! Trotz des ernst klingenden Titels zündet sie ein Feuerwerk der pixeligen Popkultur und weckt wohligwarme Erinnerungen an die Klassiker der Film-, TV-Serien und Videospielgeschichte.

Im Video: Mass Effect für GameBoy Advanced

youtube.com am 30.03.2022

Einen ganz besonderen Dank senden wir diesmal an die werten User Elfant, Johannes, Shake_s_beer und SupaRai für ihre wertvollen Hinweise! Tipps schickt ihr bitte per PN an das Lesetipp-Team, Necromanus, Jürgen, Johannes und Q-Bert.