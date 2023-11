Switch iOS Android

Mit dem Farming Simulator Kids erscheint im Frühjahr 2024 ein neuer Ableger des Landwirtschafts-Simulators. Das von Giants Software entwickelte Spiel wird speziell auf die Bedürfnisse junger Spieler zugeschnitten sein. Die Touch-Steuerung ist laut Entwickler ein integraler Bestandteil, um das Spielerlebnis für alle Altersgruppen zugänglich zu machen. Aus diesem Grund werden neben der Nintendo Switch nur mobile Geräte mit Android und iOS unterstützt.

Das Spiel ist im farbenfrohen Comic-Look gehalten und bietet einen Charakter-Editor, in dem die jungen Landwirte ihr digitales Abbild zusammenklicken können. An verschiedenen besuchbaren Orten werden den Spielern Aufgaben gestellt, die sie in Form von Minispielen lösen müssen. So bitten Nachbarn um Hilfe beim Einbringen der Ernte oder um die Zubereitung eines belegten Brotes. Produzierte Feldfrüchte können auf dem Bauernmarkt verkauft werden.

Thomas Frey, Creative Director bei Giants Software, kommentiert die Entwicklung des Farming Simulator Kids wie folgt