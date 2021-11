Landwirtschafts-Simulator 22: Neuer Rekord mit 1,5 Millionen Verkäufen

PC XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS Android

Wie Astragon, der deutsche Vertriebs- und Marketingpartner von Giants Software heute bekannt gab, hat der Landwirtschafts-Simulator 22 (im Test: Note 5.0) mit 1,5 Millionen Einheiten den Verkaufsrekord des Vorgängers in der Startwoche deutlich übertroffen. Der vor rund drei Jahren veröffentlichte Landwirtschafts-Simulator 19 überschritt erst zehn Tage nach dem Start die Millionengrenze. Anders als der LS19 (PC, Mac OS, Xbox One, PS4) ist der LS22 jedoch direkt zum Start für gleich sechs Plattformen verfügbar (sieben inklusive Stadia), also zusätzlich auch für PS5 und Xbox Series X|S. Die C64-Version des LS19 klammern wir an dieser Stelle als Plattform einmal aus.

Ungeachtet der Kooperation mit Astragon und anderen Vertriebspartnern ist der LS22 der erste Serienteil, der gänzlich ohne Rechteabtritte an die Partner quasi im Eigenvertrieb des Schweizer Entwicklerstudios erscheint. Anders als viele andere Spiele ist auch der neueste Teil der "Bauern-Simulation" sowohl für Konsole als auch PC nicht bloß als Download-Version verfügbar, sondern kann auf Wunsch jeweils als klassische Disc-Version im Einzelhandel erworben werden.

Der Landwirtschafts-Simulator startete im Jahr 2008 als reines PC-Spiel. Seitdem veröffentlichte Giants Software, inklusive des neuesten Teils, acht Fortsetzungen innerhalb der Kernreihe. Hinzu kommen verschiedene Umsetzungen für Handheld-Konsolen wie 3DS und PS Vita, zwei Ableger für die Nintendo Switch sowie mehrere Mobile-Versionen für iOS und Android (anfangs auch für Windows Phone und Amazons Kindle Fire). Innerhalb des Genres der klassischen Berufssimulationen, erreicht kaum eine andere Reihe auch nur annähernd vergleichbare Verkaufszahlen.