Landwirtschafts-Simulator 23 Test+

Teaser Benjamin mag den Landwirtschafts-Simulator und verteidigt ihn auch schonmal. Bei der neuen Switch-Umsetzung allerdings...

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie üblich könnt ihr die Fahrzeuge auch vom Fahrersitz aus steuern, mir macht die Außenansicht aber meist mehr Spaß.

Kompakter und leidlich komfortabler

Die Animationen wie hier beim Ausklappen einer Spritze sehen schick aus. Die Aktivierung erfolg im LS23 in einem Schritt, ihr könnt das Teil also nicht ausfahren und erst dann die Spritze einschalten, das passiert sofort, sobald das Gerät ausgeklappt ist.

Viele Spielstunden, wenig Fortschritt

Erntet ihr, während es regnet, reduziert dies den Ernteertrag. Die Jahreszeiten wirken sich allerdings wenig bis gar nicht aus. Ihr könnt ganzjährig alles anbauen und abernten. Hier etwa Raps im Herbst, der normalerweise im Juli oder August eingefahren wird.



Miese Performance trotz reduzierter Grafik

Anzeige

Meinung: Benjamin Braun Es sollte sich inzwischen herumgesprochen haben, dass ich den Landwirtschafts-Simulator mag und insbesondere mit dem LS22 einigen Spaß hatte. Der LS23 ist allerdings kaum mehr als ein Schatten seines Vorgängers. Dass ein 1:1-Port auf Switch weder in Bezug auf die Features geschweige denn die Grafikqualität möglich ist, geschenkt. Aber hier passt so viel nicht, dass ich den LS23 als herbe Enttäuschung bezeichnen muss.



Wer nur die Switch-Version als Option hat, mag dennoch Gründe für eine Anschaffung finden. Spätestens aber, wenn ihr auch zum LS22 greifen könntet, solltet ihr vom Switch-Ableger aber definitiv die Finger lassen. Es sollte sich inzwischen herumgesprochen haben, dass ich den Landwirtschafts-Simulator mag und insbesondere mit dem LS22 einigen Spaß hatte. Der LS23 ist allerdings kaum mehr als ein Schatten seines Vorgängers. Dass ein 1:1-Port auf Switch weder in Bezug auf die Features geschweige denn die Grafikqualität möglich ist, geschenkt. Aber hier passt so viel nicht, dass ich den LS23 als herbe Enttäuschung bezeichnen muss.Wer nur die Switch-Version als Option hat, mag dennoch Gründe für eine Anschaffung finden. Spätestens aber, wenn ihr auch zum LS22 greifen könntet, solltet ihr vom Switch-Ableger aber definitiv die Finger lassen.

LS 23 (Switch) Switch

Einstieg/Bedienung Neues Tutorial ... ... das aber nur oberflächlich einführt Spieltiefe/Balance Recht großes Angebot an Geräten ...

Einige Komfort-Features wie automatisches Ankuppeln von Anhängern ...

Ackerbau, Viehzucht und Forstwirtschaft möglich

Ein paar neue Feldfrüchte inklusive passender Erntemaschinen

Produktionsketten integriert

Gewohnt entspanntes Spielprinzip ... aber deutlich weniger als beim LS 22

... die teils das Spielerlebnis schmälern und sich nicht deaktivieren lassen

Fehlende Ernteaufaufträge sorgen für monotoneren Bauernalltag

Finanzsystem mit zu geringen Erträgen bei hohen Preisen macht Progression zäh

Fehlender Hofbau Grafik/Technik Einige hübsche Animationen

Authentisch nachgebildete Fahrzeuge Geringe Auflösung, viele Pop-Ins und schwache Texturen

Läuft trotz der miesen Grafik selten flüssig Sound/Sprache Insgesamt solide Soundeffekte

"Angestrengte Motoren" bei Bergausfahrt Musik nur im Menü Multiplayer

Nicht vorhanden 4.5 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen nein Hardware-Info Keine Besonderheiten



Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalMan kann selbstverständlich vollkommen unterschiedlicher Meinung sein, was die Qualität(en) der-Reihe betrifft. Kollege Hagen störte sich beim LS22 (im Test: Note 5.0 ) insbesondere an der maximal schwächlichen Physik-Engine, die gewiss nicht ohne unfreiwillige Komik auskommt. Ich persönlich sehe da eher die Stärken in anderen Bereichen und bin während der Tests der Serienableger dem Spielprinzip mehr oder weniger verfallen.Beim, dem jüngsten "Mobile-Ableger" der Reihe, geht mir das tatsächlich anders. Denn die Switch-Version bringt zwar auch einige neue Features und sonstige Detailverbesserungen mit, spart aber auch so manche Funktion aus, die für mich einen wichtigen Teil des Spielspaßes ausmacht. Behaltet bei meiner Wertung im Kopf, dass mir der LS22 deutlich besser als dem Kollegen gefällt, wenn ich den LS23 im Verhältnis dazu als wesentlich schlechter einordne.Der LS23 ist keine Portierung des letzten „großen“ Serienteils, sondern ein separater Ableger, der sich in nahezu allen Aspekte von seinem großen Bruder unterscheidet. Es gibt zwar einen relativ üppigen Fuhrpark mit ausnahmslos offiziell lizenzierten Traktoren, Mähdreschern, Anhängern und sonstigem landwirtschaftlichen Gerät. Der umfasst aber nur einen Bruchteil dessen, was der LS22 mit seinen mehr als 400 Fahrzeugen und Co. bietet. Auch die Maps sind wesentlich kleiner, ihr könnt weder einen eigenen Bauern oder eine Bäuerin erstellen, noch euch im Baumodus austoben, um den Hof eurer Träume zu bauen.Stattdessen beginnt ihr auf den beiden (an ein europäisches beziehungsweise US-amerikanisches Setting angelehnten) Karten Neubrunn und Amberstone stets mit einem festen Hof und einem relativ geringen Startbudget. Ihr könnt neben dem Bestellen eurer Felder auch Viehzucht und Forstwirtschaft betreiben – ja sogar die Produktionsketten haben es mit Abstrichen in den LS23 geschafft. Ihr müsst aber andere, ebenfalls vorgefertigte Höfe, einen separaten Schweinestall oder geeignetes Gerät mit Ingame-Geld erwerben, was mitunter sehr lange dauern kann. Die Ernteaufträge, bei denen ihr für Bares die Felder anderer Landwirte bearbeitet und euch dabei schon früh ans Steuer cooler Leihgeräte setzt, gibt es im LS23 nämlich nicht.Dafür steigt in einigen Bereichen der Komfort. Zum Beispiel müsst ihr nun mit eurem Trekker bloß von hinten an Grubber oder Saatmaschinen heranfahren, damit die automatisch angekoppelt werden. Nichtmal um das eventuell notwendige Anbringen von Gegengewichten müsst ihr euch selbst kümmern. Nett ist das schon, allerdings schränkt das Spiel eure Freiheiten gleichzeitig ein und entfernt teils sogar schöne Funktionen. So könnt ihr zum Beispiel nicht mehr aktiv auf euren Hänger wechseln und dessen Abdeckung schließen. Ebenso entfällt das aktivieren von Geräten in mehreren Schritten, also etwa das Anwerfen des Schneidwerks, das Herabsenken des Teils oder das Öffnen der Klappe. Auch die Außenbeleuchtung kann nicht manuell aktiviert werden. Bei Dunkelheit zu arbeiten wird dadurch wesentlich umständlicher. Das nicht-optionale Mehr an Komfort ist also oft genug nicht von Vorteil, sondern schmälert aus meiner Sicht sogar das Spielerlebnis insgesamt.Ich spiele den Landwirtschafts-Simulator so, dass ich regelmäßig Erntehelfer einstelle, anstatt alles ständig selbst zu säen, zu düngen und zu ernten – obwohl diese nicht immer zuverlässig arbeiten. Trotzdem ist was faul, wenn ich auch nach mehr als zehn Spielstunden kaum ein neues Gerät hinzukaufen konnte, geschweige denn besagten Schweinestall oder weitere Felder. Nicht mal zu halbwegs günstigen Konditionen darf ich mir cooles Zeug tageweise leihen. Entweder habe ich die 300.000 für einen fetten Traktor oder eben nicht. Ja, das ist so viel anders im LS22 auch nicht. Aber es geht dennoch schneller und die mangels Ernteaufträgen fehlenden Leihgeräte vermisse ich dadurch beim LS23 noch mehr.Man könnte da gewiss noch einiges Korrigieren – die Einnahmen für meine Ernte steigern oder die Händlerpreise senken. Aber was vielleicht noch kommt, ist für diesen Test einfach nicht relevant, denn hier geht es um den Ist-Zustand bei der Progression. Und der ist aktuell für mich sehr unbefriedigend, denn hier mache ich notgedrungen stundenlang fast nur dasselbe. Mal Soja-Bohnen statt Gerste oder Weizen anzubauen, ist über lange Zeit hinweg das höchste der Gefühle.Der LS23 ist technisch nur ein Schatten des großen Bruders. Natürlich waren Abstriche zu erwarten, denn dass die Switch nicht annähernd über die Leistung von Xbox Series X oder PS5 verfügt, weiß selbst jeder Bauer mit den dicksten Kartoffeln. Ich habe hier aber von Beginn an durchweg das Gefühl, dass die Entwickler mehr an grafischer Qualität reduzieren, als die Nintendo-Konsole notwendig macht. Alles ist milchig unscharf. Nur, wer genau hinsieht, kann die Unterschiede zwischen einem frisch gepflügten und einem bereits bepflanzten Feld erkennen. Und wie sich die Reifen der Traktoren drehen, puh, das habe ich selbst in der ersten Last-Last-Gen-Konsolenversion, dem, besser in Erinnerung.Man könnte natürlich argumentieren, dass die Reihe bis heute noch aus keiner Plattform das Maximum herausgekitzelt hat, das scheint ja auch nie das Ziel der Entwickler gewesen zu sein. Aber das Gebotene ist schon teils hart an der Grenze zum Zumutbaren, zumal ja trotz der schwachen Grafik nicht mal die Performance passt. Denn wenn der LS23 auch nur halbwegs konstant mit 30 fps läuft, das fresse ich den sprichwörtlichen Besen. Nachdem ich so viel geschimpft habe und den LS23 als ziemliche Enttäuschung bezeichnen muss, will ich dennoch nicht leugnen, dass zumindest ein Teil der Faszination der Reihe, die sich auch mir als ehemaliger Skeptiker längst erschlossen hat, auch auf Switch zur Geltung kommt. Das entspannte Landwirtschaften leidet für mich aber eben zu sehr unter den Problemen, als dass ich eine Empfehlung für den LS23 aussprechen könnte. Ja nicht einmal an die, für die die aktuelle Switch-Umsetzung die einzige Option darstellt.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)