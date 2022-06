PM: Landwirtschafts-Simulator 22 im PC Game Pass: Die perfekte Gaming-Umgebung in „Mod My Room“ (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wie heißt es so schön: GAME PASS HAS PC GAMES – und ganz neu dabei: der Landwirtschafts-Simulator 22! Passend zum Farming-Neuzugang im PC Game Pass haben wir in einer neuen „Mod my Room“-Challenge die perfekte Gaming-Umgebung zum virtuellen Farmen umgesetzt.

Wie bereits beim letzten „Mod My Room“-Projekt haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, ein einzigartiges Gaming-Setup zu kreieren – dieses Mal um den Einzug des Landwirtschafts-Simulator 22in den PC Game Pass zu feiern. Die Herausforderung bestand darin, eine Umgebung zu schaffen, die nicht nur virtuell, sondern auch in der realen Welt die ultimative Farming-Atmosphäre bietet.

Mit dieser besonderen Challenge sind wir auf Content Creator Dave zugegangen, der absolut begeistert war und direkt DIE Idee im Kopf hatte: Während auf dem virtuellen Acker gesät und geerntet wird, wächst und gedeiht es parallel um sein Landwirtschafts-Simulator 22–Gaming–Setup herum!

Kern des Projekts war der Bau von zwei Vertical Farms in der zukünftigen Küche von Daves Büroräumen. Die beiden Vitrinen wurden inkl. Bewässerungs- und Beleuchtungssystem ausgestattet und so angelegt, dass sie rechts und links die Gaming Station umrahmen.

Um dem Landwirtschafts-Simulator 22 gerecht zu werden und das Setup sowie die Farmen möglichst realistisch und nah an den Wünschen der Community zu erstellen, haben wir uns an den Simulationsprofi Ansgar von NPlay gewandt, der uns mit Expertenwissen zum Landwirtschafts-Simulator 22 zur Seite stand und die Aktion in einem YouTube-Video angeteasert hat. In den Growboxen wurden nach seiner Empfehlung Salat, Tomaten und Erdbeeren in unterschiedlichen Wachstumsstadien gepflanzt – alles Gemüse und Obst, das so auch im Spiel vorkommt.

Das perfekte Landwirtschafts-Simulator 22-Feeling wurde bis ins Detail umgesetzt: Von klassischen Deko-Elementen wie Heuballen, Mais und Weizen über ein Fendt 1050 Vario-Traktormodell, bis hin zum Traktorreifen im Mini-Format wurde das Setup mit Liebe zum Detail verfeinert. Eine Leinwand mit Landwirtschafts-Simulator 22-Artwork, eigens angefertigte Einsteckschilder für die Pflanzen der Vertical Farm und natürlich das ikonische Neon-Schild mit unserer Botschaft GAME PASS HAS PC GAMES runden das Setup perfekt ab.

Ein Teaser zum Gesamtergebnis ist auf Daves Hauptkanal zu sehen, die gesamte „Mod my Room“-Challenge hat er in einem dedizierten YouTube-Video festgehalten.

Um neben der passenden Farm-Kulisse auch spielerisch die Wünsche der Community zu erfüllen, haben wir für die Kampagne Logitech G ins Führerhaus geholt. Die Peripherie-Experten haben uns unter anderem mit dem Logitech G Heavy Equipment Bundle ausgestattet. Diese Spezialausrüstung für den Landwirtschafts-Simulator sorgt mit Lenkrad, Pedalen und Seitenkonsole für eine noch realistischere Ausführung der landwirtschaftlichen Aufgaben im Spiel und ist damit ein absolutes Must-Have für unser Setup.

Auf TikTok gibt Logitech G einen kleinen Einblick in das „Mod my Room“-Projekt.